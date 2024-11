Kai Havertz fällt für die anstehenden Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande aus. Der Nationalspieler vom englischen Premier-League-Klub FC Arsenal reist wegen Beschwerden im linken Kniegelenk nicht wie geplant am Montag zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach. Anstelle von Kai Havertz hat Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Sonntag Jonathan Burkardt für die beiden Partien in der UEFA Nations League nachnominiert. Der 45-malige deutsche Junioren-Nationalspieler vom 1. FSV Mainz 05 wurde 2021 in Ungarn und Slowenien Europameister mit der U 21.

Das DFB-Team kommt von Montag an im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. Am Freitag (ab 20.45, live bei RTL) trifft Deutschland zunächst in Zenica auf Gastgeber Bosnien und Herzegowina. Am Montag, 14. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), tritt die Nationalmannschaft dann in München zum Nations-League-Rückspiel gegen EM-Halbfinalist Niederlande an. Derzeit führt die DFB-Auswahl die Gruppe 3 mit vier Zählern vor der punktgleichen niederländischen Mannschaft an. Die Bosnier und Ungarn folgen mit jeweils einem Punkt.