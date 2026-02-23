Mit ihrem siebten Saisontor stellte Topscorerin Klara Bühl für den FC Bayern München in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den 4:1-Endstand im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg her. Der erneute Titelgewinn rückt für den Tabellenführer damit immer näher. Im DFB.de-Interview spricht die 25 Jahre alte Nationalspielerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über die Dominanz in der Liga und die Ziele mit den DFB-Frauen.

DFB.de: Ist das Rennen um die Deutsche Meisterschaft nach dem 4:1 gegen den VfL Wolfsburg entschieden, Frau Bühl?

Klara Bühl: Das ist eine spannende Frage. (lacht) Wir freuen uns in erster Linie über die drei Punkte - und dass wir den Flow der zurückliegenden Wochen erneut mitnehmen konnten. Die Tabellenführung und der Abstand zur Konkurrenz geben uns allen ein sehr gutes Gefühl. Es war auf jeden Fall ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung, ein echter Meilenstein.

DFB.de: Dann mal anders gefragt: Was könnte den Titelgewinn des FC Bayern denn noch verhindern?

Bühl: Wir dürfen die Situation nicht unterschätzen. Jede Mannschaft kann im Laufe einer Saison in eine schlechtere Phase geraten. Das könnte auch uns passieren. Allerdings haben wir so viele erfahrene Topspielerinnen in unseren Reihen, die es gewohnt sind, konstant zu performen. Wir müssen einfach die Konzentration hochhalten.

DFB.de: Was war entscheidend, um das Spitzenspiel nach einem 0:1-Rückstand in der zweiten Halbzeit noch so überzeugend zu drehen?

Bühl: Ich denke, das war unserer Flexibilität zu verdanken. Wir sind es nicht so sehr gewohnt, uns gegen eine hartnäckige Frau-gegen-Frau-Verteidigung durchzusetzen. Dadurch haben wir vor allem in der ersten halben Stunde nicht so viele spielerische Lösungen gefunden. An diesem Tag waren erst einmal andere Dinge gefragt, wir mussten uns immer wieder in Zweikämpfen behaupten. Durch unsere Anpassungsfähigkeit haben wir das Spiel dann nach und nach besser in den Griff bekommen und verdient gewonnen.

DFB.de: Ist es immer noch etwas Besonderes, den VfL Wolfsburg zu besiegen?

Bühl: Auf jeden Fall. Es ist einfach das Duell im deutschen Frauenfußball, das am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch wenn wir aktuell ein Stück weit voraus sind, verfügt auch der VfL Wolfsburg über eine große Qualität im Kader und ist immer in der Lage, auf hohem Niveau zu performen.

DFB.de: Hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass es bei den Wolfsburgerinnen auch eine Kraftfrage war?

Bühl: Dass der VfL noch am Donnerstag sein Playoff-Rückspiel in Turin bestritten hatte und dann gleich anschließend nach München gekommen war, hat sicherlich eine Rolle gespielt. Auf der anderen Seite sind die Spielerinnen diesen Rhythmus gewöhnt. Außerdem hatten wir durch den kurzfristigen Spielausfall in Bremen zehn Tage lang nicht mehr gespielt, was auch nicht unbedingt optimal war. Ich bin froh, dass wir es dennoch gut hinbekommen haben.

DFB.de: Haben Sie sich gefreut, dass die Wölfinnen als zweites deutsches Team in das Viertelfinale der Königsklasse eingezogen sind?

Bühl: Natürlich freut man sich, wenn der deutsche Fußball in den internationalen Wettbewerben gut vertreten wird. Dass der VfL jetzt auch im Viertelfinale der Champions League steht, ist ein großer Erfolg.

DFB.de: Der FC Bayern steuert auf die vierte Meisterschaft in Serie zu und wirkt noch dominanter als in den zurückliegenden Jahren. Was sind die wichtigsten Gründe dafür?

Bühl: Zum einen sind wir sehr eingespielt, da ein Großteil des Teams schon seit einigen Jahren zusammen ist. Zum zweiten steigt das Niveau im Kader von Jahr zu Jahr. Es ist Wahnsinn, was sich hier entwickelt hat, seit ich 2020 zum FC Bayern gekommen bin. Es macht unfassbar Spaß, zu jedem Training zu gehen. Wir legen die Messlatte immer höher.

DFB.de: Ist es jetzt auch ein Ziel, die komplette Spielzeit ohne Niederlage zu überstehen?

Bühl: Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen auf die Saison. Aktuell sieht es gut für uns aus. Selbstverständlich wäre es etwas Besonderes, bis zum Ende ungeschlagen zu bleiben. Darauf liegt jetzt aber nicht unser Fokus.

DFB.de: Im Viertelfinale um den DFB-Pokal geht es zum Hamburger SV, in der Champions League gegen Manchester United. Ist sogar das Triple drin?

Bühl: Gerade in der Champions League wird es darauf ankommen, in jedem Spiel unsere Topform zu erreichen und unsere bestmögliche Leistung zu zeigen. Das haben wir vor. Aber wir tun gut daran, uns immer auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren und nicht schon an das Ende der Saison zu denken.

DFB.de: Wie besonders wird das Wiedersehen mit Lea Schüller, die seit der Winterpause für Manchester United stürmt?

Bühl: Dass wir so schnell aufeinandertreffen, ist natürlich der Klassiker. (lacht) Es werden mit Sicherheit zwei sehr spannende Duelle. Für mich persönlich ist es das erste Mal, dass ich in einem Pflichtspiel auf Manchester United treffe. Duelle mit englischen Klubs sind immer etwas Besonderes. Es ist unser Ziel, das Halbfinale zu erreichen.

DFB.de: Zunächst werden Sie Lea Schüller schon bei den DFB-Frauen treffen. Was nehmen Sie sich für die beiden Länderspiele in Dresden gegen Slowenien und in Norwegen vor?

Bühl: Wir wollen einen perfekten Start in die WM-Qualifikation hinlegen, möglichst mit zwei Siegen. Wir alle wollen zur WM nach Brasilien. Wir haben die notwendige Qualität, den Willen, den Glauben und das Selbstvertrauen im Team, um die Aufgaben zu meistern.