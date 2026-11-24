Mit einer stimmungsvollen Gala hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend den Julius Hirsch Preis und dessen Preistragende 2026 gefeiert. Im Zentrum der von der DFB-Kulturstiftung ausgerichteten Veranstaltung in der Weststadthalle Essen standen die drei Preistragenden und ihr Engagement für Vielfalt, Menschenwürde und ein respektvolles Miteinander. Für den Julius Hirsch Preis 2026 hatten sich 135 Projekte und Initiativen aus ganz Deutschland beworben. Im September hatte eine Jury unter Vorsitz von DFB-Präsident Bernd Neuendorf aus zwölf vorausgewählten Projekten die drei Erstplatzierten bestimmt. So wurde nun im Rahmen der feierlichen Zeremonie der erste Preis an die Streetbolzer e.V. aus Kassel, der zweite Preis an den SV Borussia Leer und der dritte Preis an die Deutsch-Tschechische Fußballschule e.V. aus Rehau überreicht.

Im Bühnengespräch mit Steffen Simon, DFB-Direktor Kommunikation und Marke, der durch den Abend führte, erinnerte Bernd Neuendorf auch an die Geschichte des Verbandes und an die unrühmliche Rolle, die der DFB in Nazi-Deutschland gespielt hat. "Der DFB hat in den 30er-Jahren, in der Nazi-Diktatur, eben nicht zu denjenigen gehört, die Widerstand geleistet haben. Sondern er hat sich gemein gemacht mit einem Regime, das den Holocaust zu verantworten hat", sagte Neuendorf und führte aus: "Aus dieser Historie erwächst Verantwortung. Wie soll es besser werden, wenn wir nicht unsere Schuld bekennen, wenn wir nicht sagen, wir als DFB wollen, dass so was nie wieder passiert, und wir wollen ein anderes Gesicht, ein anderes Bild abgeben? Daher ist es wichtig, klare Kante zu zeigen und immer wieder Bekenntnisse abzugeben, Bekenntnisse gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Das ist das, wofür wir stehen. Und das ist, was wir auch heute Abend machen."

"Nie wieder" allein reicht nicht

In ihrer Festrede fand Dunja Hayali ebenfalls eindringliche Worte. Mit Blick auf die NS-Verbrechen sagte sie: "Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass es nie wieder passiert." Der Name Julius Hirsch sei eine Mahnung gegen das Vergessen und für ein "Nie wieder". Zugleich betonte Hayali jedoch, dass dieser Satz, dieses "Nie wieder", allein nicht genüge. "So simpel tickt die Welt leider nicht", sagte sie und warnte vor zunehmender gesellschaftlicher Spaltung. Antisemitismus komme "von links und von rechts und von den Rändern", aber eben auch, so Hayali, "aus der Mitte der Gesellschaft". Die Journalistin erinnerte an die in Artikel 1 des Grundgesetzes verankerte Unantastbarkeit der Menschenwürde. Das sei "nicht woke und auch nicht linksgrün", sondern "Kern unserer Verfassung".

Die Bewerber*innen des Julius Hirsch Preises nannte sie Vorbilder, die mit Mut, Verantwortungsbewusstsein und Ideen gegen Ausgrenzung einträten. Niemand müsse "gleich die ganze Welt retten wollen"; es reiche, im eigenen Umfeld achtsam zu sein und gemeinsam mit anderen etwas für ein demokratisches, respektvolles Miteinander zu tun. Mit Blick auf die drei Erstplatzierten sagte Hayali: "Sie tun dies in einer wirklich sehr besonderen Art und Weise und mit hohem Verantwortungsbewusstsein. Und genau dafür gibt es heute diesen Preis und unsere Aufmerksamkeit und gleich bei der Verleihung hoffentlich auch sehr viel Applaus."

Julia Hirsch würdigte die Deutsch-Tschechische Fußballschule, die seit mehr als 20 Jahren junge Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern durch Fußball, Begegnung und historisch-politische Bildung zusammenbringt. Die Urenkelin des Namensgebers sprach über die Kraft des Fußballs, der "so viele Menschen zusammenbringt und es dann im besten Fall nicht mehr um die Unterschiede geht, die wir alle in uns tragen, sondern um den Teamgedanken, um eine gemeinsame Sprache dieses Fußballs".

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, ehrte den SV Borussia Leer, der für einen Amateurfußball steht, der sich sichtbar für Toleranz, Weltoffenheit und gesellschaftliche Verantwortung einsetzt. Weikert sagte: "Leer ist ein ganz junger Verein, der sich mit seiner Geschichte befasst hat, der immer für Gleichheit und ein Miteinander eintritt und der dieses Engagement in vorbildlicher Weise auch in den sozialen Medien abbildet."

Streetbolzer e.V.: "Next Level Jugendbeteiligung"

Höhepunkt der Gala war die Verleihung des ersten Preises an den Streetbolzer e.V. aus Kassel. Die Laudatio hielt Otto Addo. Darin lobte der ehemalige Nationalspieler und frühere Nationaltrainer Ghanas, der in der Bundesliga für Hamburg, Hannover, Dortmund und Mainz spielte und Gründer der Initiative "Roots – Against Racism in Sport" ist, die Streetbolzer als beispielhafte Organisation, die Kindern und Jugendlichen Hoffnung und Perspektiven eröffne. "Sie setzen dort an, wo der Fußball seinen Ursprung hat: auf dem Bolzplatz. Damit erreichen sie insbesondere junge Menschen, die wegen struktureller Benachteiligungen kaum Zugang zum Vereinsfußball hätten." Neben Fußballangeboten stünden Kreativworkshops, Erinnerungsarbeit, antirassistische Turniere und die Auseinandersetzung mit rechter Gewalt und NS-Geschichte im Mittelpunkt. "Fairplay und politische Bildung fließen dabei ebenso in die Turnierwertung ein wie die Verantwortung der Jugendlichen selbst: Es gibt keine Schiedsrichter, sondern ausgebildete Spielerbeobachter, die auf selbst vereinbarte Regeln achten." Das sei, so Addo, "Next Level Jugendbeteiligung".

Abgeschlossen wurde die Gala durch Jürgen Klopp. In einer Videobotschaft gratulierte der Bundestrainer den Preistragenden sowie allen Bewerberinnen und Bewerbern zu ihrem Engagement. "Ihr macht Fußball zu einem Ort, an dem niemand ausgegrenzt wird", sagte der Bundestrainer. "Ganz egal, woher man kommt, wen man liebt, woran man glaubt oder wie man ausschaut."

Der Julius Hirsch Preis

Mit dem Julius Hirsch Preis erinnert der DFB seit 2005 an den deutsch-jüdischen Nationalspieler Julius "Juller“ Hirsch und an alle, insbesondere die jüdischen Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsstaates. Hirsch wurde 1910 mit dem Karlsruher FV und 1914 mit der Spielvereinigung Fürth Deutscher Meister. Er bestritt sieben Länderspiele und erzielte beim 5:5 gegen die Niederlande 1912 als erster deutscher Nationalspieler vier Tore in einer Partie. 1943 wurde Julius Hirsch aufgrund seiner jüdischen Herkunft nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.