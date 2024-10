Aufsteiger VfL Bochum klettert auf Platz eins

In der 2. Frauen-Bundesliga sorgen die Liganeulinge weiterhin für Furore. Der VfL Bochum verdrängte mit dem 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in einer Nachholpartie vom 1. Spieltag den Mitaufsteiger 1. FC Union Berlin von der Tabellenspitze. Mit jetzt zwölf Zählern rangiert der VfL einen Punkt vor den noch unbesiegten "Eisernen".

Den bereits dritten Erfolg in Serie leitete Lilian Huber (11.) für die von Kyra Malinowski trainierten Bochumerinnen ein. In der Schlussphase sorgte Anna-Luisa Figueira Marques (83./88.) mit einem Doppelpack für den Endstand. Die Gastgeberinnen mussten die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel hinnehmen, bleiben damit am Tabellenende und warten auch noch auf ihren ersten Treffer.

Torloses Nachwuchsduell in Frankfurt

Ohne Sieger und auch ohne Tore endete das Duell zweier Nachwuchsteams von Bundesligisten. Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt und der Aufsteiger SC Freiburg II trennten sich 0:0. Nach drei Begegnungen haben die Breisgauerinnen nun mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz zu Buche stehen. Mit einer absolvierten Partie mehr auf dem Konto weisen die Frankfurterinnen ebenfalls vier Zähler auf.