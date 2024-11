Am 3. und 4. Dezember steht das DFB-Pokalachtelfinale der Saison 2024/2025 an. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die acht Begegnungen zeitgenau angesetzt. Dabei wird die Partie zwischen Rekordpokalsieger FC Bayern München und Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen am Dienstag, 3. Dezember (ab 20.45 Uhr), live in der ARD und bei Sky übertragen. Auch die Duelle zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC am Mittwoch, 4. Dezember (ab 18 Uhr), sowie RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am 4. Dezember (ab 20.45 Uhr) werden live im Free-TV im ZDF sowie bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender zeigt wie üblich alle Partien live.

Den Auftakt für das DFB-Pokalachtelfinale machen die Spiele des einzig verbliebenen Drittligisten Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg und des Zweitligisten SSV Jahn Regensburg gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Dienstag, 3. Dezember (ab 18 Uhr). Neben dem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Leverkusen treffen am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr) im Weserstadion noch Werder Bremen und der SV Darmstadt 98 aufeinander.

Am Mittwoch, 4. Dezember (ab 18 Uhr), spielen die Bundesligisten VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim um den Einzug in die nächste Runde, zudem duellieren sich der 1. FC Köln und Hertha BSC. Am Mittwochabend (ab 20.45 Uhr) spielen der Karlsruher SC und der FC Augsburg sowie in einer Neuauflage des DFB-Pokalfinals von 2023 RB Leipzig und Eintracht Frankfurt um die Viertelfinaltickets.

Das DFB-Pokalachtelfinale

Dienstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr:

Arminia Bielefeld - SC Freiburg (live auf Sky)

SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart (live auf Sky)

Dienstag, 3. Dezember, ab 20.45 Uhr:

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen (live in der ARD und auf Sky)

SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 (live auf Sky)

Mittwoch, 4. Dezember, ab 18 Uhr:

1. FC Köln - Hertha BSC (live im ZDF und auf Sky)

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (live auf Sky)

Mittwoch, 4. Dezember, ab 20.45 Uhr:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (live im ZDF und auf Sky)

Karlsruher SC - FC Augsburg (live auf Sky)