Frauen-Nationalmannschaft
Anyomi wird nachnominiert
Bundestrainer Christian Wück hat Nicole Anyomi (London City Lionesses) für die bevorstehenden Länderspiele der Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert. Die Stürmerin rückt für Vivien Endemann (FC Liverpool) ins Aufgebot, die ihre Teilnahme am Lehrgang aufgrund einer leichten Wadenverletzung abgesagt hatte.
Anyomi soll noch im Laufe des heutigen späten Abends zum Team nach Heidelberg stoßen. Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), treffen die DFB-Frauen im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt im Bremer Weserstadion das Duell mit Asienmeister Japan.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
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