Antonio Di Salvo: "Ich kann einfach nur Dankeschön sagen"

Die U 21-Nationalmannschaft hat sich für die EM 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert. Durch das 2:0 (1:0) im letzten Qualifikationsspiel gegen Georgien sicherte sich das Team von U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo den Sieg in der Gruppe F. Im Anschluss an die Partie in der Bielefelder Schüco Arena zogen Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo: Unser Ziel war, vor diesem Publikum einen Sieg zu feiern. Es war kein einfaches Spiel, aber wir haben es uns verdient, uns für die EM zu qualifizieren. Das 1:0 war eine echte Erleichterung. Solange es 1:0 steht, steht jedes Spiel auf der Kippe, das ist immer gefährlich. Aber die Jungs sind stabil geblieben. Uns wurde aus meiner Sicht ein reguläres Tor aberkannt. Wir hatten etliche Chancen. Ich kann einfach nur Dankeschön sagen an Spieler und Staff. Wir waren drei Spiele vor Schluss in der Poleposition: Wir wollten jede Hürde nehmen, und wir haben jede Hürde genommen.

Noah Darvich: Ich bin sehr glücklich. Wir wussten, dass es sehr schwer wird, und dann haben wir zwei gute Tore gemacht. Ich dachte, es ist mein Treffer (zum 1:0, Anm. d. Red.). Als kleiner Junge hieß es immer: Die Schusskraft zählt. (lacht) Aber Hauptsache, der Ball ist drin.

Nicolò Tresoldi: Es ist sehr schön. Ich habe schon vor zwei Jahren EM gespielt, und das war sehr schön. Wir können sehr glücklich sein. Als Stürmer willst du immer treffen, auch wegen des Rekords. Ich habe aber noch ein paar Spiele, in denen ich Tore schießen kann. Wir werden sehen, was heute Abend passiert, wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Er (Antonio Di Salvo, Anm. d. Red.) war einfach glücklich, dass wir die Qualifikation geschafft haben.

Dženan Pejčinović: Ich stand da richtig. So wie es im Fußball ist, geht er dann rein, der wäre auch ohne mich reingegangen. Beim 2:0 wurde ich gut bedient, das Tor war dann auch wichtig. Es war das Spiel, das wir erwartet hatten: dass die Georgier auf Konter lauern. Es war wichtig, dass wir hinten zu 110 Prozent verteidigt haben.