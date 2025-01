Die rund 63.000 Tickets für das Viertelfinalrückspiel der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Italien am 23. März (ab 20.45 Uhr) in Dortmund waren nach dem öffentlichen Vorverkaufsstart, der am heutigen Dienstag um 10 Uhr begann, bereits nach rund einer Stunde vergriffen. Aktuell sind nur noch VIP-Tickets erhältlich.

Das Viertelfinalhinspiel in Mailand steigt am 20. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD).