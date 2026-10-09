9:0 gegen Kasachstan: U 17 startet mit Kantersieg in EM-Quali

Die neuen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 sind erfolgreich in die erste Runde der EM-Qualifikation gestartet. Zum Auftakt besiegte die Auswahl von DFB-Trainerin Kathrin Peter am DFB-Campus in Frankfurt am Main das Team aus Kasachstan mit 9:0 (6:0).

Ein feiner Abschluss von Svenja Hecke (2.) vom VfB Stuttgart brachte die DFB-Auswahl bereits früh in Führung. Ela Kural (25.) erhöhte die deutsche Führung per Kopfball nach einer Flanke von Torschützin Hecke. Eine weitere Kopfballchance durch Lucie Meyer parierte die kasachische Torhüterin zunächst, den anschließenen Nachschuss von Matilda Schütte (29.) konnte sie allerdings nicht mehr vereiteln. Ainel Smanova (42.) sorgte mit einem Eigentor für den vierten deutschen Treffer. Anschließend vervollständigten Matilda Schütte (45.+ 1) und Thea Kraus (45.+ 2) das halbe Dutzend zum 6:0-Halbzeitstand.

Jokerin Kuhl mit dem Schlusspunkt

Die deutsche Mannschaft blieb im zweiten Durchgang überlegen und konzentriert, sodass der siebte Treffer durch Ela Kural (56.) und und der achte Treffer durch Emilia Watermeier (59.) nicht lange auf sich warten ließen. Kurz nach ihrer Einwechslung verwertete Anni Kuhl (63.) einen Freistoß von Thea Kraus und setzte damit den 9:0-Schlusspunkt.

Am Montag folgt das Duell gegen Island (ab 12.30 Uhr) und zum Abschluss am Donnerstag (ab 12.30 Uhr) das Gruppenfinale gegen Tschechien. Karten für die beiden Partien auf dem DFB-Campus gibt es im DFB-Ticketshop.