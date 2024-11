Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat bei ihrem Auftakt ins Länderspieljahr gleich einen deutlichen Sieg gefeiert. In der Kia Metropol Arena in Nürnberg gelang der Mannschaft von Cheftrainer Marcel Loosveld gegen die Türkei ein 6:2 (3:1). Suad Ak (3.), Fouad Aghnima (16.), Christopher Wittig (20., 38.), Debütant Matias Block und Luis Drees Rodrigues (beide 33.) trafen für das DFB-Team bei Gegentoren von Erdem Kus (19.) und Kahan Özcan (27.).

"Es war ein bisschen das Spiel, das wir erwartet hatten", sagte Marcel Loosveld. "Wir haben eher technische Spieler, aber wenn es ins körperliche Spiel geht, haben wir etwas Probleme. Ich bin mit einigen Sachen nicht zufrieden, aber in anderen Momenten haben wir es auch sehr gut gemacht."

Es ging gleich gut los: In der zweiten Minute schlenzte Ak den Ball mit dem Außenrist knapp am langen Pfosten vorbei. Das deutsche Team blieb auch danach spielbestimmend und belohnte sich mit einem Traumtor: Muhammet Sözer hob eine Ecke über die komplette türkische Abwehr, wo Ak den Ball per Direktabnahme volley in den Winkel drosch.

Aghnima aus der Distanz in den Winkel

Die türkische Auswahl bemühte sich um eine Antwort, ging früher ins Pressing, kam aber nicht zu Abschlüssen. Im Gegensatz zu den Deutschen, die durch Ak nach zwei feinen Dribblings fast das 2:0 erzielten (6., 7.). Auch Maximilian Grünberg hatte das zweite Tor auf dem Fuß, brachte den Ball aber unter Bedrängnis nicht im leeren türkischen Tor unter.

Chancen gab es jetzt fast im Minutentakt, erneut kam Grünberg zentral zum Abschluss, wurde aber im letzten Moment geblockt (8.). Die Türkei versuchte es nun öfter einmal aus der Distanz, ohne Philipp Pless aber in Nöte zu bringen. Auf der anderen Seite zwang Ak Keeper Alpay Yüzgec zum wiederholten Mal zu einer Parade (12.). Block scheiterte gleich nach seiner Einwechslung mit einem abgefälschten Schuss ebenfalls knapp an Yüzgec (15.).

Wenig später war das zweite Tor fällig: Block legte zurück auf Aghnima, der aus der Distanz wuchtig ins obere Toreck traf. Gleich darauf hatten die Türken ihre beste Chance, als Ramazan Bildirici sich um seinen Gegenspieler wand und knapp an Pless scheiterte (17.). Muhammet Aygün setzte den Ball unmittelbar danach nach schöner Vorarbeit von Adem Kücükkartal haarscharf am Pfosten vorbei (18.).

Türkei verkürzt, Wittig kontert

Beim dritten Versuch klappte es dann, als Erdem Kus nach einem Freistoß verkürzte. Wittig hätte fast sofort wieder auf einen Zwei-Tore-Vorsprung gestellt, scheiterte aber am starken Yüzgec. 15 Sekunden vor dem Pausenpfiff klingelte es dann doch: Wittig netzte im Nachschuss nach einem Freistoß flach zum Pausenstand ein.

Die DFB-Auswahl machte mit Beginn der zweiten Hälfte offensiv genauso weiter und hatte Pech, dass Aks Abschluss aus spitzem Winkel an den Pfosten klatschte (22.). Wittig scheiterte danach im Eins-gegen-Eins an Yüzgec (24.). Und dann knallte wieder das Aluminium, diesmal nach einer starken Bewegung von Block (26.).

Block trifft beim Debüt

Doch die Türkei kam wieder nach einem Standard zurück: Kahan Özcan traf sehenswert nach einem Freistoß zum 2:3. Und die Türken witterten Morgenluft, kamen nun ein ums andere Mal gefährlich vor das deutsche Tor. So ließ Gökdeniz Kahveci freistehend den Ausgleich liegen (29.). Es ging jetzt hin und her: Wittig scheiterte auf der Gegenseite am türkischen Schlussmann (30.).

Block machte es nach einem Zuspiel von Meyer besser und traf mit seinem Premierentreffer zum 4:2. Drees legte noch in derselben Minute das fünfte deutsche Tor nach. Block hätte fast sein zweites Tor des Abends nachgelegt, scheiterte aber an Yüzgec (36.). Der Doppelpack gelang dann Wittig im Nachschuss eines parierten Versuch Sözers.