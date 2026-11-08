5:0 gegen Hertha BSC: Viktoria jubelt im Berliner Derby

Der FC Viktoria Berlin setzte im Meisterschaftsrennen der 2. Frauen-Bundesliga ein weiteres Ausrufezeichen. Der Spitzenreiter sorgte am 11. Spieltag mit dem 5:0 (2:0) gegen den Stadtrivalen und Aufstiegskonkurrenten Hertha BSC für klare Verhältnisse. Der Tabellenführer vergrößerte seinen Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz damit bereits auf sieben Punkte.

Vor 3359 Zuschauer*innen im Stadion Lichterfelde legten Melina Reuter (38.) und Katharina Krist (41.) kurz vor der Pause den Grundstein für den bereits neunten Sieg in Serie. Kapitänin Nina Ehegötz (46.) baute die Führung im zweiten Durchgang früh weiter aus. Die weiteren Treffer zum Endstand steuerte Anna Höfker (84./90.) bei. Für den Tabellendritten Hertha BSC war es die erste Niederlage seit neun Partien (23 Zähler).

SGS Essen festigt Rang zwei

Vom Ergebnis des Spitzenspiels konnte auch die SGS Essen profitieren. Der langjährige Erstligist setzte sich durch den 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim SC Sand auf drei Punkte von Hertha BSC ab. Bei vier Zählern Rückstand auf Viktoria Berlin und noch zwei ausstehenden Begegnungen wahrten die Essenerinnen ihre kleine Chance auf die inoffizielle Herbstmeisterschaft. In Sand machte Vanessza Nagy (78.) mit ihrem Treffer den Unterschied.

Der viertplatzierte VfL Bochum blieb auch in seinem sechsten Heimspiel unbesiegt. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski trennte sich 1:1 (0:0) vom FC Carl Zeiss Jena. Bente Fischer (71.) ließ den VfL zum fünften Mal auf die volle Ausbeute vor heimischer Kulisse hoffen. Emily Hähnel (73.) gelang für Jena aber die schnelle Antwort. Durch das Remis liegen Bochum und Jena weiterhin sieben Zähler auseinander.

Andernach bezwingt Potsdam

Die SG 99 Andernach hielt ihr Polster auf die Gefahrenzone der Liga konstant. Das Team von Trainerin Isabelle Hawel setzte sich 1:0 (0:0) gegen den Mitkonkurrenten 1. FFC Turbine Potsdam durch. Dank des Treffers von Malou Müller (72.) liegt die SG 99 weiterhin acht Zähler vor einem Abstiegsplatz. Der 1. FFC Turbine Potsdam hat dagegen fünf Punkte Rückstand auf die sichere Zone.

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib landete die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Das Nachwuchsduell gegen Eintracht Frankfurt II gewannen die Kraichgauerinnen 3:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz auf zwei Zähler. Tala Winter (21.) und Maimouna Stein (43.) brachten die TSG gegen die unmittelbar über dem Strich platzierten Frankfurterinnen auf Kurs. Im zweiten Durchgang erzielte Tala Winter (57.) ihren zweiten Treffer der Partie. Die Gelb-Rote Karte für Hoffenheims Maimouna Stein wegen wiederholten Foulspiels (76.) hatte keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis.