3:2 in Freiburg: Meppen hält Anschluss an Aufstiegsplätze

Der SV Meppen hält in der 2. Frauen-Bundesliga Anschluss an die Spitzengruppe. Das Team von Trainer Thomas Pfannkuch setzte sich in einer Nachholpartie vom 3. Spieltag bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg 3:2 (2:2) durch und verkürzte mit dem insgesamt fünften Saisonsieg den Rückstand zum dritten Tabellenplatz, der in dieser Saison noch zum Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga ausreicht, auf vier Punkte.

Die ungarische Nationalspielerin Virag Nagy (7.) brachte die Emsländerinnen schon in der Anfangsphase in Führung. Mit einem Doppelpack wendete Freiburgs U 19-Nationalspielerin Maj Schneider (25./36.) jedoch zwischenzeitlich das Blatt. Den Ausgleich für Meppen markierte Kapitänin Selma Licina (45.) kurz vor der Pause, ehe Marie Bleil (67.) in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung sorgte. Für alle drei SVM-Torschützinnen war es jeweils der erste Saisontreffer. Die Gastgeberinnen gingen zum sechsten Mal in Folge leer aus und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Ihre glänzende Verfassung bestätigte die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt mit dem 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg im Nachwuchsduell beim Schlusslicht FC Bayern München II. U 19-Nationalstürmerin Rosa Rückert (48.) erzielte in dieser weiteren Begegnung vom 3. Spieltag den einzigen Treffer für die Hessinnen, die jetzt schon seit neun Spielen ungeschlagen sind (21 Punkte) und auf Rang vier kletterten. Der FC Bayern II wartet dagegen seit sieben Partien auf den zweiten Saisonsieg. Wermutstropfen für die Eintracht: Die erfahrene Abwehrspielerin Michaela Specht schied mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung nach gut einer Stunde aus.