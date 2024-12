3:1 gegen Freiburg: Bielefeld gelingt nächste Überraschung

Drittligist Arminia Bielefeld gelingt die nächste Überraschung im DFB-Pokal. Die Ostwestfalen siegen im Achtelfinale gegen den SC Freiburg 3:1 (2:0). Zweitligist Jahn Regensburg kann den Heimvorteil gegen den VfB Stuttgart nicht nutzen. Der Bundesligist gewinnt nach einem souveränen Auftritt 3:0 (2:0) im Jahnstadion.

Die Arminia startete engagiert in die Partie und bewegte den Ball sicher in den eigenen Reihen. Nach einer Viertelstunde konnte Bielefelds Maximilian Großer nach Ballverlust im eigenen Strafraum Michael Gregoritsch nur mit einem Foul stoppen. Doch Arminias Torhüter Jonas Kersken hielt den Strafstoß von Florent Muslija und parierte auch den Nachschuss (18.). Christopher Lannert brachte die Arminia per Distanzschuss aus knapp 25 Metern in Führung (28.). Julian Kania erzielte noch vor der Pause per Handelfmeter (36.) das 2:0 für den Gastgeber.

Die Freiburger erhöhten in der zweiten Halbzeit den Druck. Gregoritsch erzielte mit dem Kopf aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer (63.) und brachte den Bundesligisten wieder in die Partie zurück. Louis Oppie erlöste dann sein Team mit dem dritten Bielefelder Treffer (83.) und brachte die Bielefelder Alm zum Beben.

Stuttgart siegt souverän in Regensburg

Der VfB Stuttgart legte bei seinem Gastspiel Regensburg einen souveränen Auftritt hin. Enzo Millot brachte den Bundesligisten früh in Führung (10.). Die Gäste hielten den Druck aufrecht. Anrie Chase erhöhte kurz darauf auf 2:0 per Kopf nach einem Freistoß von der rechten Seite (19.).

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Bundesligist die bestimmende Mannschaft. Woltemade entschied die Partie, nachdem der Stürmer aus kurzer Distanz zum 3:0 einschieben konnnte (60.). Die Gäste kamen auch weiterhin zu guten Chancen und hätten noch weitere Treffer erzielen können. Der Abschluss von Demirovic in der 73. Minute landete jedoch am Pfosten.