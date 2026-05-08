3:0 gegen Essen: Nürnberg feiert Klassenverbleib

Der 1. FC Nürnberg wird auch in der nächsten Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga an den Start gehen. Der Aufsteiger gewann zum Auftakt des 25. Spieltages sein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SGS Essen 3:0 (1:0) und brachte damit den Klassenverbleib unter Dach und Fach. Bei jetzt sieben Punkten Vorsprung kann das Team von Trainerin Isabel Bauer nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.

Vor 2270 Zuschauer*innen im Max-Morlock-Stadion ging der "Club" schon nach wenigen Sekunden durch Fany Proniez (1.) in Führung. U 23-Nationalspielerin Nastassja Lein (65.) und die eingewechselte Maelle Seguin (79.) bauten in der zweiten Halbzeit den Vorsprung aus und ließen die Fränkinnen jubeln.

Die SGS Essen, die der höchsten deutschen Spielklasse bereits seit 2004 ununterbrochen angehört, bleibt nach der 16. Saisonniederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bei drei Punkten und zwölf Toren Rückstand auf den Hamburger SV sind die Chancen auf den Klassenverbleib bei einem ausstehenden Spiel nur noch minimal. Am Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) könnte der HSV schon mit einem Punktgewinn beim 1. FC Köln das Ticket für eine weitere Spielzeit in der Frauen-Bundesliga lösen und damit auch den Abstieg der SGS besiegeln.

Miller nach Sperre zurück

Im Vergleich zur 1:4-Niederlage am Montag bei Eintracht Frankfurt nahm die neue FCN-Trainerin Isabel Bauer zwei Veränderungen an ihrer Anfangsformation vor. Laura Miller kehrte nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück, außerdem rückte Fany Proniez neu ins Team. Dafür nahmen Franziska Mai und Maelle Seguin zunächst auf der Bank Platz. Weiterhin verzichten musste der "Club" auf Jonna Brengel, Amelie Thöle (beide Aufbautraining), Jacqueline Baumgärtel, Clara Fröhlich, Selma Licina (alle Reha) und Lara Meroni (Rückenprobleme).

Bei der SGS Essen beließ es Trainerin Heleen Jaques bei einer Umstellung gegenüber der 0:4-Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Ramona Maier lief von Beginn an im Sturmzentrum auf und erhielt diesmal den Vorzug vor Natasha Kowalski.

Blitzstart durch Proniez

Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart. Schon nach wenigen Sekunden leitete Beatrix Fördös mit einer weiten Freistoßflanke die frühe Führung ein. Laura Miller leitete den Ball per Kopf weiter, der folgende Schussversuch von Emöke Papai wurde von Essens Abwehrspielerin Lena Ostermeier so unglücklich abgefälscht, dass die Kugel Fany Proniez genau vor die Füße fiel. Die Französin vollendete zum frühen 1:0 (1.).

Die SGS Essen zeigte sich jedoch keineswegs geschockt, sondern drängte sofort auf den Ausgleich. Kapitänin Jacqueline Meißner schoss nach einem Querpass von Außenverteidigerin Paula Flach über das Tor, bei einem Abschluss von Ella Touon von der Strafraumgrenze musste Nürnbergs Torfrau Lourdes Romero nachfassen.

Auch Ramona Maier scheiterte an der gut reagierenden FCN-Torhüterin, ehe Leonie Köpp die beste Torchance vor der Pause vergab. Ihren Nachschuss aus etwa zehn Metern setzte sich freistehend über den Kasten. In der Schlussphase der ersten Halbzeit meldeten sich auch die Fränkinnen noch einmal an. Meret Günster verfehlte den Kasten der Gäste jedoch mit zwei Distanzschüssen.

Lein trifft nach Konter

Auch den zweiten Spielabschnitt eröffneten die Nürnbergerinnen beinahe mit einem Treffer. Nach einem schnellen Konter entschied sich Nastassja Lein für einen Abschluss knapp innerhalb des Strafraums, traf aber die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball ins Spielfeld zurück und wurde von der SGS-Hintermannschaft geklärt. Kurz darauf lief Nastassja Lein erneut auf das Essener Tor zu, wurde aber in letzter Sekunde noch von ihrer aufmerksamen Gegenspielerin Beke Sterner gestoppt.

Der nächste Nürnberger Umschaltmoment führte jedoch zum zweiten Tor. Mit einem mustergültigen Steilpass schickte Laura Miller auf dem rechten Flügel Fany Proniez auf die Reise. Ihr Zuspiel drückte die mitgelaufene Nastassja Lein aus kurzer Entfernung zum 2:0 (65.) über die Linie. Für die 25 Jahre alte Angreiferin war es bereits der elfte Saisontreffer.

Nahezu postwendend hatte Beke Sterner das Anschlusstor auf dem Fuß, Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero war jedoch erneut glänzend auf dem Posten. Spätestens nach dem 3:0 (79.), das die nur drei Minuten zuvor eingewechselte Maelle Seguin im Anschluss an einen Eckball mit einem wuchtigen Schuss erzielte, war der Nürnberger Klassenverbleib perfekt.

Comeback für Purtscheller

Die SGS Essen, bei der die österreichische Nationalspielerinn Lilli Purtscheller nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses als Einwechselspielerin ihr Saisondebüt gab, rannte zwar bis zum Abpfiff an und versuchte alles, blieb aber ohne zählbaren Erfolg. In der Nachspielzeit parierte Lourdes Romero auch noch einen Kopfball der eingewechselten Maike Berentzen mit einem starken Reflex.

Nach dem Abpfiff feierten die FCN-Spielerinnen mit ihren Fans den ersten Klassenverbleib in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Bisher war der "Club" nach einem Aufstieg in die höchste deutliche Spielklasse immer direkt wieder abgestiegen.