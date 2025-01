3. Liga: Spieltage 22 bis 26 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Spieltage 22 bis 26 in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Damit stehen alle Anstoßzeiten bis Anfang März 2025 fest.

Die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden haben weiterhin großen Einfluss auf die Terminierungen. Vor allem die Verteilung der Sonntagsspiele ist davon maßgeblich betroffen. Vielen Ansetzungen liegen verbindliche Sicherheitsvorgaben zugrunde, die in den meisten Fällen keine Alternativen zulassen.

Dabei kann es sich um eine zwingende Vorgabe für das spezielle Spiel handeln, zum Teil ergibt sich die Verteilung auf die verschiedenen Tage und Anstoßzeiten aber auch aus der Kombination verschiedener Kriterien (zum Beispiel zeitliche Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort).

FAQ: So entstehen der Spielplan und die Ansetzungen

Sachsenderby zwischen Dresden und Aue am Samstag

Dem 22. Spieltag fiebern viele Fans in Sachsen besonders entgegen. Die Partie Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue wird am Samstag, 1. Februar um 14.00 Uhr angepfiffen. Bereits am Freitag gastiert der aktuelle Tabellenführer FC Energie Cottbus bei Alemannia Aachen (19.00 Uhr). Die Begegnungen von Rot-Weiss Essen werden in der jetzigen Ansetzungsperiode mit einer Ausnahme an Samstagen angepfiffen. Die Terminierung der Partie von RWE in Bielefeld folgt verbindlichen Sicherheitsvorgaben und muss am Sonntag, 2. Februar, stattfinden (13.30 Uhr).

Am 23. Spieltag gastiert am Freitagabend Arminia Bielefeld beim SV Sandhausen (19 Uhr). Auch diese Ansetzung folgt verbindlichen Sicherheitsvorgaben, die sich auf Spielterminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga beziehen. 42 Minuten mit dem Zug, eine Stunde mit dem Auto – das sind die Fahrzeiten von Ingolstadt nach München. Am Samstag, 08. Februar empfängt 1860 München den FC Ingolstadt im Stadion an der Grünwalder Straße (16.30 Uhr). Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagabend mit der Partie VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund II (19.30 Uhr).

Am 24. Spieltag haben die Münchener Sicherheitskonferenz und Parallelveranstaltungen in Dresden Einfluss auf die Spieltagsansetzungen der 3. Liga. So muss beispielswiese die Partie Dynamo Dresden gegen 1860 München zwingend am Sonntag, 16. Februar um 19.30 Uhr stattfinden. Das Heimspiel der SpVgg Unterhaching gegen den 1. FC Saarbrücken muss ebenfalls am Sonntag ausgetragen werden (13.30 Uhr). Zwei Tage zuvor werden viele Fans der Alemannia am Freitagabend, 14. Februar, im Sportpark Höhenberg erwartet. Um 19 Uhr stehen sich Viktoria Köln und Alemannia Aachen gegenüber.

Arminia vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Freitag

Arminia Bielefeld empfängt am Dienstag, 25. Februar den SV Werder Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Wunsch der Verantwortlichen aus Bielefeld, bereits am Freitag, den 21. Februar, im Rahmen des 25. Spieltags bei 1860 München (19 Uhr) anzutreten, konnte umgesetzt werden. Einer optimalen Vorbereitung auf den Pokalkracher auf der "Alm" (SchücoArena) steht somit nichts im Wege. Die Partie Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden findet am Samstag, 22. Februar (14 Uhr) statt. Am Tag der Bundestagwahl schließen nach den Wahllokalen der SV Sandhausen und der SV Wehen Wiesbaden (19.30 Uhr) den Spieltag der 3. Liga ab.

Karneval, Fasching und Fasnet werden am Wochenende des 26. Spieltags (28. Februar bis 2. März) gefeiert. Für die Partien der 3. Liga bedeutet dies eine Vielzahl an verbindlichen Sicherheitsvorgaben. Davon betroffen ist unter anderem das Auswärtsspiel des 1. FC Saarbrücken in Köln, welches zwingend am Freitagabend (19 Uhr) stattfinden muss. Am Samstag (14 Uhr) empfängt Energie Cottbus den VfL Osnabrück. Während der SC Verl am Samstag, 1. März, bei Dynamo Dresden zu Gast ist (16.30 Uhr), finden die Partien des SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen (13.30 Uhr) und Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart II (19.30 Uhr) am Sonntag statt.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist gegenüber der Vorsaison unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.