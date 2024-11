3. Liga auf Rekordkurs: 31.579 Fans sorgen für Bestmarke in Aachen

Die 3. Liga hat einen neuen Saisonbestwert: Die Partie zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten Alemannia Aachen und TSV 1860 München (1:1) verfolgten 31.579 Fans auf dem Tivoli. In der Geschichte der dritthöchsten Spielklasse reicht das zum Sprung in die "Top Ten". Insgesamt aber ist die dritthöchste deutsche Spielklasse erneut klar auf Rekordkurs. DFB.de mit den meistbesuchten Partien.

Bereits vor dem Anpfiff war klar, dass sich Alemannia Aachen wieder auf eine ähnliche Kulisse freuen darf, die in den zurückliegenden zwölf Jahren nur selten erreicht worden war. Das DFB-Pokal-Spiel im August 2012 gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) hatten 31.736 Menschen besucht. Das vorletzte Heimspiel der Aufstiegssaison in der Regionalliga West gegen den 1. FC Bocholt (1:2) ließen sich Ende April 31.034 Fans nicht entgehen.

"Als wir hier im September 2023 angefangen haben, konnte man auf der Gegengerade auf den Sitzschalen immer den gesamten 'Tivoli'-Schriftzug lesen", erinnert sich Aachens Trainer Heiner Backhaus an die ersten Spiele seiner Amtszeit. "Nach fünf, sechs Spieltagen sah man noch das 'Ti'. Am Ende war es fast voll. Jetzt ist es ganz voll. Wir sind stolz, dass wir bei einem Klub diese Entwicklung mitprägen dürfen. Das ist etwas für die Geschichtsbücher. Als Fußball-Romantiker liebe ich es, an solchen Spielen teilzunehmen."

Vier Spieltage dieser Saison knacken alten Rekord

Aber auch die weiteren Partien vom Wochenende waren sehr gut besucht. Bei den Begegnungen des 15. Spieltages waren im Schnitt 12.724 Zuschauer*innen in den zehn Stadien vor Ort. Damit wird neben der "Top Drei" nun auch noch der vierte Platz der meistbesuchten Spieltage in der Historie der 3. Liga mit einer Runde aus der aktuellen Saison belegt.

Unübertroffen ist dabei noch der 2. Spieltag, als insgesamt 134.170 Fans den Weg in die zehn Stadien der Drittligisten fanden. Die alte Bestmarke von 122.570 Zuschauern, die am 38. und letzten Spieltag der Spielzeit 2015/2016 aufgestellt worden war, wurden inzwischen auch noch von der zehnten Runde (131.749), vom 12. (129.210) und jetzt eben auch vom 15. Spieltag (127.235) übertroffen. Von daher ist es auch keine Überraschung, dass die 3. Liga mit einem Gesamtschnitt von aktuell 11.157 Fans pro Begegnung erneut Kurs auf eine historische Bestmarke nimmt.

Fortuna hält nach wie vor Bestmarke

Obwohl die aktuelle Spielzeit in dieser Rangliste auf den vorderen Plätzen stark vertreten ist, hat der Zuschauer-Bestwert für eine einzelne Partie aus der Saison 2008/2009 weiterhin Bestand. 50.095 Besucher*innen waren dabei, als Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag mit dem 1:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen nach zehn Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machte. Zwischenzeitlich war der Traditionsverein sogar bis in die viertklassige Oberliga abgestiegen.

Das Heimspiel von Alemannia Aachen gegen den TSV 1860 München ordnet sich "erst" auf Platz zehn ein. Auf den beiden Plätzen unmittelbar davor (31.834 gegen den FC Erzgebirge Aue am 24. September 2023 und 31.644 am 14. Mai 2016 gegen die SG Sonnenhof Großaspach) rangiert mit Dynamo Dresden ein weiterer aktueller Drittligist. Ebenfalls zweimal in der Liste ist der heutige Bundesligist RB Leipzig vertreten. Das Heimspiel am 19. April 2014 gegen den SV Darmstadt 98 hatten 39.147 Fans verfolgt. Nur wenige Wochen später wurde dieser Wert gegen den 1. FC Saarbrücken (42.720) noch einmal übertroffen.

Kaiserslautern viermal in den "Top Ten"

Auch der 1. FC Kaiserslautern, der gleich vier Plätze unter den meistbesuchten Partien belegt, durfte sich innerhalb von nur sehr kurzer Zeit über zwei außergewöhnlich große Kulissen freuen. Das erste Spiel auf dem Betzenberg ohne Zuschauer-Einschränkungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte April 2022 gegen den 1. FC Saarbrücken ließen sich 46.895 Zuschauer*innen im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion nicht entgehen. Bereits im folgenden Heimspiel am 30. April 2022 gegen die U 23 von Borussia Dortmund waren noch mehr Fans (48.416) dabei.

In die vorderen Plätze der Partien mit den höchsten Zuschauerzahlen werden die derzeitigen 20 Drittligisten zwar nicht eingreifen können. Alemannia Aachen verfügt bereits über die größte Stadionkapazität aller Klubs (32.960), knapp vor Dynamo Dresden (32.249).

Sollte allerdings der bislang erreichte Durchschnitt von 11.157 Fans nach 150 Begegnungen auch nur annähernd gehalten werden, würde der erst in der vergangenen Saison aufgestellte Drittligarekord von mehr als 3,688 Millionen Zuschauer*innen (Schnitt: 9707) in der laufenden Spielzeit schon wieder deutlich übertroffen werden. Zur Saison 2023/2024 hatte sich die 3. Liga im Vergleich zum Vorjahr (8200) bereits um rund 20 Prozent verbessert. Ein ähnlicher Sprung scheint erneut möglich zu sein.

Spiele mit den höchsten Zuschauerzahlen