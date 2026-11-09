16 Punkte: Wehen Wiesbaden unter Seitz in starker Form

Zeit zum Durchatmen und Kräfte sammeln: Zum zweiten Mal in dieser Saison ruht aufgrund einer FIFA-Abstellungsperiode (9. bis 17. November) in der 3. Liga vorübergehend der Ball. Welche Teams präsentierten sich seit der ersten Länderspielpause in besonders guter Form? Auf welche Klubs wartet bis zum nächsten Spieltag besonders viel Arbeit? DFB.de mit dem Überblick.

Sehr viel Freude dürfte der Blick auf die aktuelle Tabelle beim Spitzenreiter FC Viktoria Köln hervorrufen. Der Klub aus dem Stadtteil Höhenberg holten in den sechs Ligaspielen seit der ersten Unterbrechung mit der Ausbeute von 14 Zählern seinen vorherigen Rückstand von drei Punkten auf den ehemaligen Tabellenführer MSV Duisburg (elf Zähler aus sechs Partien) auf. Aufgrund der um drei Treffer besseren Tordifferenz rangiert die Viktoria jetzt vor den punktgleichen "Zebras" auf dem ersten Tabellenplatz.

Auf bis zu zwei Punkte rückte Rot-Weiss Essen an die Tabellenspitze heran. Das Team von Trainer Uwe Koschinat kommt nach dem Heimsieg gegen Alemannia Aachen - dem dritten 1:0 in Folge - auf die Ausbeute von 13 Zählern aus den zurückliegenden sechs Begegnungen. Eine Veränderung bei der Platzierung gab es dabei nicht, RWE ist unverändert Dritter, vergrößerte aber den Abstand zu Rang vier auf sechs Punkte.

Ingolstadt macht Boden gut

Das Spitzentrio hat allerdings einen neuen Verfolger. Der SV Wehen Wiesbaden machte in den zurückliegenden Wochen den größten Sprung in der Tabelle. Zu Beginn der vorherigen Länderspielpause hatte der neue Trainer Jochen Seitz das Team auf dem 19. und damit auf dem vorletzten Platz übernommen. Durch 16 von 18 möglichen Punkten ging es für den SVWW bis auf den vierten Rang nach oben. Kein anderer Drittligist war in diesem Zeitraum so erfolgreich.

Nur drei Punkte weniger als der SV Wehen Wiesbaden sammelte der FC Ingolstadt 04. Die Schanzer waren lediglich bei der Premiere ihres neuen Cheftrainers Achim Beierlorzer leer ausgegangen - dem direkten Duell mit Wehen Wiesbaden (2:4). Dazu sprangen vier Siege und ein Remis heraus. Entsprechend kletterte auch der FCI dank seiner 13 Zähler von Position 14 auf Platz fünf. Das Beierlorzer-Team liegt nur aufgrund der um neun Treffer schlechteren Tordifferenz hinter dem SV Wehen Wiesbaden zurück.

Trainerwechsel in Düsseldorf

Mit dem FC Hansa Rostock hatte noch ein dritter Klub die zurückliegenden sechs Spiele mit einem neuen Trainer in Angriff genommen. Nach dem erfolgreichen Auftakt unter André Breitenreiter (2:0 beim FC Würzburger Kickers) kamen in den übrigen fünf Begegnungen noch vier weitere Zähler dazu. In der Tabelle verlor der ehemalige Bundesligist mit dieser Ausbeute vier Positionen und rutschte auf Rang zehn ab.

Einen dieser Punkte holten die Rostocker im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Jenes 1:1 war auch die Premiere von Jens Langeneke als Fortuna-Trainer in der 3. Liga. Der 49-Jährige hatte einen Großteil seiner aktiven Karriere (2006 bis 2015) bei den Düsseldorfern verbracht und war im Anschluss in verschiedenen Trainerpositionen im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Zuletzt betreute er die U 23.

Zunächst vier Punkte aus drei Spielen hatten die Düsseldorfer Verantwortlichen dazu veranlasst, Alexander Ende von seinen Aufgaben als Cheftrainer zu entbinden. Unter Langeneke holte die Fortuna nach dem Remis in Rostock noch ein 0:0 gegen den SV Meppen. Am zurückliegenden Wochenende blieben die Düsseldorfer trotz einer Zwei-Tore-Führung beim formstarken FC Ingolstadt 04 (2:3) ohne etwas Zählbares.

Meppen verlässt Abstiegszone

Neben dem SV Wehen Wiesbaden und Tabellenführer FC Viktoria Köln schaffte es nur noch ein weiterer Drittligist, die Phase zwischen den ersten beiden Länderspielphasen in dieser Saison ohne Niederlage zu überstehen. Für den SV Meppen stehen nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg drei Siege und drei Unentschieden aus den jüngsten sechs Spielen zu Buche. Damit konnten die Emsländer die Abstiegszone vorerst hinter sich lassen und sich als Tabellenelfter ein Polster von sechs Zählern verschaffen.

Unmittelbar unter dem Strich steht nun der SC Verl. Die Ostwestfalen kassierten bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart (0:1) ihre vierte Niederlage in Folge. Bei zuvor zwei Unentschieden verlor der Sportclub insgesamt sechs Positionen (von Rang elf auf Platz 17). Genauso viele Plätze nach unten ging es auch für den SC Preußen Münster (von Platz acht auf Rang 14), der vier Punkte holte. Sieglos blieb neben dem SC Verl nur Fortuna Köln. Der Aufsteiger bildet mit einem Zähler das Schlusslicht der vergangenen sechs Begegnungen. In der Gesamttabelle rutschten die Kölner auf den vorletzten Platz ab.

Hinter der Fortuna steht nur noch der TSV Havelse, der aus sechs Spielen sechs Punkte verbuchen konnte. Von Position 13 auf einen Abstiegsrang fiel - bei einer Ausbeute von vier Zählern - auch die SG Sonnenhof Großaspach zurück. Der SSV Jahn Regensburg (acht Punkte) verbesserte sich dagegen immerhin von Rang 18 auf Platz 16. Wenn der Ball vom 20. bis 22. November wieder rollt, haben die 20 Drittligisten bis zur Winterpause noch fünf Spiele lang Zeit, ihre Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte zu verbessern.