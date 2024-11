1000 Euro Geldstrafe für Sandhausens Sportdirektor Imhof

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Sportdirektor Matthias Imhof vom Drittligisten SV Sandhausen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro belegt.

Imhof hatte sich im Anschluss an das Drittligaspiel gegen den VfB Stuttgart II am 22. Oktober 2024 gegenüber Medien abwertend bezüglich der Spielleitung von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis geäußert und dabei die Unparteilichkeit des Referees in Abrede gestellt.

Der Sportdirektor hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.