Titelverteidiger Bayer Leverkusen siegt im DFB-Pokal gegen Rekordpokalsieger Bayern München 1:0 (0:0) und erreicht damit das Viertelfinale. Nathan Tella erzielt den einzigen Treffer der Partie für den Titelverteidiger in Überzahl, nachdem Bayern-Torhüter Manuel Neuer bereits nach 16 Spielminuten die Rote Karte sah. Werder Bremen siegt durch einen Treffer in der Nachspielzeit 1:0 (0:0) gegen Zweitligist SV Darmstadt 98 und zieht ebenfalls in die Runde der letzten Acht Teams ein.

Der FC Bayern, der auf Topstürmer Harry Kane verzichten musste, geriet früh in der Partie in Unterzahl. Manuel Neuer stoppte Jeremie Frimpong außerhalb des Strafraum regelwidrig. Schiedsrichter Harm Osmers zeigte dem Bayern-Kapitän die Rote Karte (17.). So musste Bayern-Trainer Vincent Kompany früh umstellen und wechselte Torhüter Daniel Peretz für Leroy Sané ein.

Tella schlägt für Leverkusen zu

Die erste große Chance für die Leverkusener hatte dann Frimpong, der nach Zuspiel von Florian Wirtz am eingewechselten Daniel Peretz scheiterte (32.). Auch die Gastgeber spielten mit einem Feldspieler weniger selbstbewusst nach vorne. Coman setzte einen Kopfball im gegnerischen Fünfmeterraum knapp über das Tor (34.).

Der zur Pause eingewechselte Patrick Schick musste nach einer knappen Viertelstunde verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. Für den Tschechen kam Nathan Tella ins Spiel, der acht Minuten nach seiner Einwechlung per Kopf die Führung für Bayer erzielte (69.). Die Gastgeber konnten nach dem Rückstand in Unterzahl trotz aller Bemühungen keine Torgefahr entwickeln. In der Nachspielzeit verpasste Frimpong, dessen Schuss nur die Latte streifte, die Vorentscheidung.

Bremen mit Lucky Punch in der Nachspielzeit

Zweitligist SV Darmstadt 98 hielt lange Zeit gut dagegen und stoppte die offensiven Versuche der Gäste aus Bremen. Das Team des ehemaligen Werder-Trainers Florian Kohfeldt verteidigte leidenschaftlich und setzte auf Konterfußball. Werders Jens Stage scheiterte mit der besten Bremer Gelegenheit der ersten Halbzeit aus der Distanz (39.).

Der Bundesligist startete die zweite Halbzeit mit einer druckvollen Phase. Ducksch und Schmid konnten eine Doppelchance jedoch nicht verwerten (47.). Erst in der Nachspielzeit gelang den Bremern der entscheidende Treffer zum Viertelfinaleinzug. Den Freistoß von Ducksch drückte Anthony Jung in die Maschen und sicherte dem Favoriten den späten Erfolg.