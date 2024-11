Der VfL Wolfsburg hat sich in der zweiten DFB-Pokalrunde mit 1:0 nach Verlängerung gegen Borussia Dortmund durchgesetzt. Der VfB Stuttgart löste nach 90 Minuten durch den 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern das Ticket fürs Achtelfinale. Die Überraschung des Tages gelang Zweitligist 1. FC Köln, der Bundesligist Holstein Kiel mit 3:0 (1:0) aus dem Pokal warf. Im Zweitligaduell behielt Jahn Regensburg beim 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth die Oberhand.

In Wolfsburg taten sich beide Mannschaften lange schwer. Nach der ersten Hälfte war Borussia Dortmund dem Tor etwas näher, kreierte aber auch keine Topchancen. Die zweite Halbzeit verlief nicht grundlegend anders, so dass nach der regulären Spielzeit das torlose Unentschieden Bestand hatte. Nach wenigen Minuten in der Verlängerung streifte ein Wolfsburger Schuss die Latte. Letztlich schoss Jonas Wind den Ball aus wenigen Metern über die Linie und entschied das enge Spiel spät zu Gunsten der Wolfsburger.

Der VfB Stuttgart dominierte in seinem Heimspiel die ersten Minuten und belohnte sich in der 14. Minute durch Nick Woltemade mit dem Führungstor. Doch Kaiserslautern ließ sich nicht verunsichern und bekam kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Foulelfmeter zugesprochen. Boris Tomiak übernahm Verantwortung und brachte den Ball im Tor unter (43.). Die zweite Hälfte war geprägt von größeren Chancen auf beiden Seiten, die aber zunächst ungenutzt blieben. Das goldene Tor sollte dann aber für den Bundesligisten fallen: Nach toller Kombination traf Nationalspieler Chris Führich (76.) zum 2:1-Endstand.

Köln schockt Kiel

In Köln erwischten die Gastgeber den besseren Start und nutzten auch gleich die erste Möglichkeit: Tim Lemperle lenkte eine Flanke per Kopf ins Kieler Tor (8.). Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten die Domstädter noch die ein oder andere Chance, blieben jedoch ohne weiteres Tor. Der Zweitligist blieb in der zweiten Halbzei aktiv und hatte das notwendige Glück, als Kiel nur die Latte traf. Schließlich war es Luca Waldschmidt (84.), der den FC mit seinem 2:0 aus dem Hinterraum auf die Siegerstraße brachte. In der letzten Aktion des Spiels legte Waldschmidt (90.+7) dann noch das 3:0 nach einem Konter nach.

Im bayerischen Duell in Regensburg waren die Fürther Gäste in den ersten 45 Minuten aktiver und der Führung näher. Doch nach der Pause kam es anders, Rasim Bulićs Schuss wurde abgefälscht und schlug im Fürther Netz ein. Vier Minuten später sah der Torschütze die Rote Karte, nachdem er zu hart in den Zweikampf gegangen war. Doch der Jahn konnte auch in Unterzahl die knappe Führung über die Zeit bringen.