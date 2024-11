1. FC Union Berlin legt im Aufstiegsrennen vor

Der 1. FC Union Berlin hat zum Auftakt des 11. Spieltages in der 2. Frauen-Bundesliga den Druck auf die weiteren Spitzenmannschaften erhöht. Das zweitplatzierte Team von Trainerin Ailien Poese rückte durch den 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg vorerst bis auf einen Zähler an den 1. FC Nürnberg heran. Der Spitzenreiter ist am Sonntag (ab 14 Uhr) im Topspiel beim Tabellenvierten Hamburger SV im Einsatz.

Vor 4220 Zuschauer*innen im heimischen Stadion An der Alten Försterei leitete Antonia-Johanna Halverkamps (64.) nach einem torlosen ersten Durchgang den dritten Berliner Erfolg aus nun vier Partien ohne Niederlage ein. In der Nachspielzeit setzte Dina Sophia Orschmann (90.+3) den Schlusspunkt. Die "Eisernen" bauten den Vorsprung vor dem ersten Nichtaufstiegsrang (Platz vier) zumindest über Nacht auf sechs Zähler aus. Die Freiburgerinnen belegen nach der fünften Niederlage in Serie weiterhin einen Abstiegsrang.

"Es war ein zerfahrenes Spiel", befand Union-Torschützin Antonia-Johanna Halverkamps. "Wir hatten zwar viele Chancen, waren aber nicht konsequent genug oder haben nicht die richtigen Abschlüsse gewählt. Dennoch haben wir die Ruhe bewahrt, von hinten aufgebaut und uns den Gegner zurechtgelegt. Zum Glück haben wir dann noch die Tore erzielt."

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs. Der Nachwuchs des Bundesligisten verlängerte durch das 1:0 (0:0) gegen die SG 99 Andernach die Serie ohne Niederlage auf nun schon acht Partien. Melissa Schmidt-Sommer (78.) sorgte mit ihrem Treffer für den fünften Sieg in diesem Zeitraum. Die Hessinnen festigten den fünften Tabellenplatz.