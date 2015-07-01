Beim 3. Amateurfußball-Kongress des DFB in Kassel (22. bis 24. Februar 2019) wurde unter anderem über das Thema Futsal diskutiert: Wann und warum wurde die Hallenfußballvariante bundesweit eingeführt? Und was bedeutet das für die Vereine? Hier werden die wichtigsten Fragen zum Thema beantwortet.

Wann wurde in Deutschland endgültig auf Futsal umgestellt?

Die Umstellung erfolgte im Junior*innen-Bereich zur Hallensaison 2014/2015 und im Erwachsenenbereich zur Saison 2015/2016. In der DFB-Satzung heißt es dazu: "Alle Verbandswettbewerbe in der Halle von der Kreis- bis zur DFB-Ebene werden nach den offiziellen Futsal-Regeln der FIFA gespielt" (DFB-Futsal Ordnung).

Warum wurde Futsal in Deutschland flächendeckend eingeführt?

Der DFB fördert Futsal aus verschiedenen Gründen. Futsal ist die offizielle internationale Form des Hallenfußballs. So proklamiert es auch die FIFA. Als Mitgliedsverband nimmt der DFB an internationalen Wettbewerben teil und gleicht sich den internationalen Gepflogenheiten an. Ein zentraler Punkt ist die Verbesserung der fußballerischen Qualität der Spieler*innen in Deutschland. Dem DFB geht es um die Qualität des Fußballs. Denn der Futsal ist dem Fußball im Freien sehr viel näher als der traditionelle Hallenfußball mit Bande. So ermöglicht Futsal eine nahtlose Fortführung der fußballerischen Ausbildung der Kinder und Jugendlichen im Sinne des neuen Kinderfußballs des DFB, sobald es im Winter kälter wird oder die Plätze unbespielbar sind. Durch das Wegfallen der Banden wird ein “Bandencheck“ verhindert und damit das Verletzungsrisiko der Kinder und Jugendlichen erheblich gesenkt.

Gibt es einen Spielbetrieb für Vereinsmannschaften?

Neben den Hallenmeisterschaften wird in den Landes- und Regionalverbänden auch ein Liga-Spielbetrieb angeboten. So existieren in vielen Landesverbänden bereits Futsal-Kreis-, Bezirks- und Verbandsligen. Für ambitionierte Teams bieten die Regionalverbände die Futsal-Regionalligen an. Die höchste Spielklasse ist die Futsal-Bundesliga, die in der Saison 2021/2022 erstmals gestartet ist.

Wie können wir Futsal-Teams ins Leben rufen und was benötigen wir dafür?

Um ein Futsal-Team ins Leben zu rufen, wird lediglich eine Gruppe von mindestens 10 Spieler*innen benötigt, eine Hallenzeit mit einem Spielfeld der Größe 40m x 20m, zwei Toren der Größe 3m x 2m (Handballtore), Futsalbälle und eine Person, die federführend für die Leitung und Organisation des Teams zuständig ist. Zu Beginn hilft oftmals die Organisation eines Schnuppertrainings beim Verein in eurer Region.

Wie können Ligen in unserer Region entstehen?

Für Teams, die einen Liga-Spielbetrieb in ihrer Region aufbauen wollen, ist die Zusammenarbeit der interessierten Teams mit dem Spielausschuss des jeweiligen Landesverbandes essentiell. Hier empfiehlt es sich gebündelt mit der Gruppe auf den Landesverband zuzugehen, um den gemeinsamen Aufbau einer Liga anzugehen. Für den Start einer Liga sind Winterligen im Zeitraum Oktober bis März ratsam, um erste Erfahrungen im Spielbetrieb zu sammeln.

Wie können wir unsere Futsal-Abteilung wachsen lassen und Kinder- und Jugendteams aufbauen?

Das Herzstück von Vereinen sind Kinder und Jugendliche. Die Zusammenarbeit der Vereine mit der Gemeinde, der Stadt und den umliegenden Schulen ist hierbei essentiell. Um Futsal-Jugendteams aufzubauen, bieten sich folgende drei Schritte an: (1) Aufbau einer Futsal-AG an Schulen und im Verein als Nachmittagsangebot für Mädchen und Jungen, (2) Aufbau von Futsal-Ferien-Camps an Schulen und im Verein sowie (3) der Aufbau von Mini-Futsal für Bambinis im Verein. Dabei kann auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit auf die Halleninfrastruktur der Gemeinden, Städte und Schulen zurückgegriffen werden oder der Aufbau einer eigenen Vereins-Halleninfrastruktur helfen. Achtung: Nicht gleich bei der ersten Absage aufgeben. Oftmals sind Hallenzeiten belegt, ohne dass sie tatsächlich genutzt werden oder vollständig ausgelastet sind. Hier muss man als Abteilung hartnäckig bleiben.

Was müssen Vereine für den Spielbetrieb beachten?

Für Vereine, die Spiele oder Turniere nach den FIFA-Futsal-Spielregeln austragen wollen, gilt es, einige Änderungen zu beachten: Pro Spiel werden zwei Schiedsrichter*innen benötigt. Ausnahmen gibt es im Jugendbereich, in dem teilweise nur ein*e Schiedsrichter*in zum Einsatz kommt. Die Schiedsrichter*innen werden von einem*r Spielleiter*in in der Turnier- und Spielleitung unterstützt, welche*r die Netto-Spielzeit und die kumulierten Teamfouls während eines Spiels im Blick hat. Bei Spielen der Futsal-Bundesliga und bei Spielen unter dem Dach der UEFA und FIFA kommt zudem ein*e dritte*r Schiedsrichter*in hinzu.

Sollten Fragen zum Futsal auftreten, sind wir für euch unter futsal@dfb.de erreichbar.