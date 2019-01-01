Sichtungsturniere des DFB

Die Motivation ist die gleiche wie bei den Vorbildern in der Fußball-Bundesliga: Wer hat das beste Team Deutschlands? Der Weg dahin ist ein anderer. Bei den Sichtungsturnieren (früher Länderpokal) handelt es sich um Vergleichsturniere von Ländermannschaften einer bestimmten Altersklasse. Die Sichtungsturniere sind vielmehr eine Leistungsschau der Talentförderung der einzelnen DFB-Landesverbände. Einmal im Jahr spielen sie an der Sportschule Duisburg-Wedau aus, wer die beste deutsche Nachwuchsauswahl hat.