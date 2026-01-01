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DFB-Länderspiel

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Dein Fanmoment für das Länderspiel in Stuttgart

Werde Teil der besonderen Fan Experience für das Länderspiel der Männer-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen Ghana am 30.03.2026 und registriere dich jetzt, um News/Infos rund um das Spiel & die Mannschaft zu erhalten.

Das erwartet dich im Kanal:

  • Aktuelle Updates: Erhalte Aufstellungen und wichtige News in Echtzeit.
  • Interaktive Quizze: Teste dein Wissen und beweise, dass du der ultimative Fan bist.
  • Rabattaktionen: Sichere dir exklusive Deals direkt auf dein Display.

... und vieles mehr!

Außerdem öffnet dir der DFB-Länderspiel Kanal Zugang zu einem ganz besonderen Gewinnspiel, bei dem du ein handsigniertes DFB-Heimtrikot gewinnen kannst!

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                       Besuchst du die Seite mit deinem Smartphone, kannst du den Chat ganz einfach über diesen Button öffnen.

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FAQs

  1. Scanne einfach den QR-Code auf dieser Website oder klicke auf den Link zur Anmeldung, um die DFB Spieltags-Infos zu empfangen.

  2. Informationen zur Verarbeitung deiner Daten findest du in den DFB-Datenschutzhinweisen.

  3. Du kannst dich jederzeit abmelden, indem du STOP sendest.

  4. Du erhältst Neuigkeiten, Gewinnspiele und exklusive Inhalte rund um das DFB-Länderspiel.

  5. Dein Smartphone muss RCS-fähig sein. Die meisten modernen Smartphones unterstützen RCS. 

    Stelle sicher, dass du das neueste Software-Update auf deinem Handy installiert hast.

    1. iPhone: ab iOS 18.1 (Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate)
    2. Android: ab Android 5 (Einstellungen → Über das Telefon → Android Sicherheitsupdate)

    Hinweis für Samsung-Smartphones:

    Je nach Modell kann entweder die „Samsung Messages”-App oder die „Google Messages”-App als Standard-SMS-App genutzt werden. Um RCS zuverlässig nutzen zu können, wird empfohlen, Google Messages als Standard-Nachrichten-App zu verwenden und dort die RCS-Chats (Chatfunktionen) zu aktivieren.

  6. Ja. RCS-Nachrichten werden über das Internet versendet. Dein Smartphone benötigt daher eine aktive Datenverbindung über WLAN oder mobiles Datennetz.

  7. Die DFB Spieltags-Infos sind ist aktuell nur mit deutschen Mobilfunknummern verfügbar. Außerdem unterstützen nicht alle Mobilfunkanbieter in Deutschland RCS vollständig. Wenn der Empfang nicht funktioniert, wende Dich bitte an Deinen Mobilfunkanbieter.

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