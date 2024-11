Hamburger SV stoppt Nürnbergs Siegesserie

Die Siegesserie des 1. FC Nürnberg in der 2. Frauen-Bundesliga ist gestoppt. Nach zuvor sieben Erfolgen nacheinander musste sich der Tabellenführer in der Spitzenbegegnung vom 11. Spieltag beim Hamburger SV mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben.

Nach dem sechsten Saisontreffer von FCN-Stürmerin Medina Desic (13.) sah es für lange Zeit danach aus, als könnte das Team von Trainer Thomas Oostendorp erneut mit der vollen Punktausbeute vom Feld gehen. Dank des fünften Saisontores von Dana Celine Marquardt (79.) blieben die Hamburgerinnen aber auch im sechsten Spiel in Folge unbesiegt und verkürzten den Rückstand zu einem Aufstiegsplatz auf zwei Punkte. Von Ligaprimus Nürnberg trennen die Hanseatinnen weiterhin sieben Zähler.

Meppen gewinnt in Bochumer Trikots

Einen weiteren Rückschlag im Rennen um die vorderen Tabellenplätze musste dagegen der drittplatzierte VfL Bochum hinnehmen. Nach dem 1:2 beim SV 67 Weinberg ging der Aufsteiger nun auch beim 1:2 (1:2) gegen den SV Meppen leer aus. Den ersten Gegentreffer durch Genesis Castrellon (26.) konnte Franziska Wenzel (40.) zunächst noch ausgleichen. Nina Kossen (45.+1) gelang für den früheren Bundesligisten aus Meppen aber die schnelle Antwort. Mit dem Sieg meldeten sich die Emsländerinnen, die versehentlich ohne Trikots angereist waren und sich deshalb einen Trikotsatz des VfL ausleihen mussten, nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander zurück. Daran änderte auch die Rote Karte für Sarah Preuss wegen einer Unsportlichkeit in der Nachspielzeit nichts mehr (90.+4).

Der SC Sand befindet sich in der Tabelle weiterhin auf dem Weg nach oben. Der frühere Bundesligist gewann 3:2 (2:0) beim SV 67 Weinberg. Damit sammelte das Team von Trainer Alexander Fischinger sieben der insgesamt 14 Zähler in den drei zurückliegenden Partien. Cecilia Way (24.) und Leonie Kreil (45./45.+2) schossen den Sportclub zu einer vermeintlich komfortablen Führung. Die Gastgeberinnen meldeten sich durch Marlene Ganßer (47.) und Eva Wiesinger (76.) nochmal zurück. Zum Ausgleich reichte es für den SV 67 Weinberg allerdings nicht mehr.

Ingolstadt landet höchsten Saisonsieg

Als drittes Team nach dem Hamburger SV (6:0 gegen den FSV Gütersloh) und dem 1. FC Nürnberg (6:0 gegen den SV 67 Weinberg) stellte der FC Ingolstadt 04 die Bestmarke für den höchsten Saisonsieg ein. Das Team von Trainer Miren Catovic gewann 6:0 (2:0) beim FSV Gütersloh und verließ damit die Gefahrenzone der Liga. Emma Kusch (30.) und Katharina Krist (39.) stellten den Pausenstand her. Stefanie Reischmann (49.) baute bereits früh im zweiten Durchgang die Führung aus. Nachdem bei den Gastgeberinnen Lilly Stojan mit einem Foulelfmeter an FCI-Torhüterin Franziska Maier gescheitert war (58.), schraubten Nadja Burkard (68.) und die eingewechselte Pija Reininger (74./90.+1) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Im fünften Anlauf fuhr Borussia Mönchengladbach den vierten Saisonsieg ein. Nach zuvor zwei Unentschieden behauptete sich das Team von Trainer Jonas Spengler 1:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Emily Tichelkamp (9.) sorgte mit ihrem Treffer für den ersten Mönchengladbacher Dreier in einem Auswärtsspiel. Während die Borussia ihren einstelligen Tabellenplatz behaupten konnte, fielen die Münchnerinnen auf den letzten Tabellenplatz zurück.