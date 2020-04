Tickets pour matchs fictifs

Les matchs à huis clos : une hérésie pour tout fan qui se respecte. Mais pour faire face à la crise du Covid-19, cela pourrait devenir la seule solution. En attendant, certains clubs vont pourtant encore plus loin : vendre les tickets de matchs à huis clos, sans même que ces matchs n'aient lieu. C'est l'idée du TC Freisenbruch , un club de de niveau district à Essen, qui propose une plateforme permettant de vendre des tickets des matchs "fantômes" ; une interface que peuvent utiliser tous les clubs intéressés afin de récolter un peu d'argent en ces jours difficiles.

« Vends des tickets fantômes ! »

Sur le site geisterspieltickets.de (« tickets pour matchs à huis clos »), les dirigeants des clubs de football peuvent créer un profil, définir le prix et le design des tickets et mettre en vente les places pour un match. Le site va même plus loin et propose de vivre une expérience complète au stade de manière virtuelle, en mettant en vente des bières et des sandwichs. Sous ces airs de pastiche de vente de tickets, le site a un but beaucoup plus sérieux : soutenir les clubs allemands durement touchés par le coronavirus. Sur la page, la réaction en chaîne suivante est mise en exergue : « Corona mag kein Sport / Kein Sport keine Zuschauer / Keine Zuschauer kein Geld » (Le virus n'aime pas le sport / Pas de sport, pas de spectateurs / Pas de spectateurs, pas d'argent). Pour inverser cette tendance, le TC Freisenbruch propose une solution : « Frag deine Fans / Verkaufe Geistertickets » (Fais appel à tes fans / Vends des tickets fantômes). Des clubs de plus grande envergure ont déjà eu cette idée et l'ont mise en oeuvre sur leurs sites respectifs, à l'instar du Rot-Weiss Essen , du Kickers Offenbach ou du Lok Leipzig , qui à lui seul a déjà vendu 90 000 tickets. Mais l'innovation du TC Freisenbruch est de mettre cette plateforme à disposition d'autres clubs. « Les plus petits clubs n'ont pas les compétences techniques ou les moyens de mettre en place un tel projet » a souligné Peter Wingen, responsable médias du TC Freisenbruch. « C'est pourquoi nous avons eu l'idée de mettre en place une boutique en ligne pour les matchs à huis clos, non seulement pour notre club, mais aussi pour tous les autres. Nous avons bien sûr pensé aux clubs de football, mais la page est à disposition de tous, quel que soit le sport. »

Un club précurseur du football numérique

L'initiative geisterspieltickets.de a déjà eu un impact significatif ; rien que dans les premières 24 heures, une cinquantaine de clubs se sont inscrits sur le site et ont mis en place leur propre boutique. Le TC Freisenbruch promet qu'il n'y a aucun coût direct pour les participants. C'est ce qu'on peut lire sur le site web : « Nous mettons en place une boutique sécurisée et sans frais pour vous et votre club ! Nous renonçons à faire payer des frais d'installation ou inhérents au maintien du système. Nous retenons 20 % du chiffre d'affaires de votre boutique pour payer les frais de PayPal, les frais de fonctionnement de la plateforme et les taxes. À la fin du mois, nous procédons à un virement et votre club reçoit le solde, soit 80 % de votre chiffre d'affaires. Comme vous ne mettez rien à disposition en contrepartie des billets virtuels, il n'y a normalement pas d'autres taxes pour vous et tous les revenus sont considérés comme des dons. »

Si les 20% prélevés sont trop importants et dépassent les coûts réels, le TC Freisenbruch a annoncé reverser au moins 50% du surplus à la campagne #WeKickCorona , lancée au mois de mars par les internationaux allemands et joueurs du Bayern Munich Leon Goretzka et Joshua Kimmich . Ce n'est pas un hasard si c'est précisément le TC Freisenbruch qui met en œuvre ce projet aussi rapidement : une grande partie de la vie du club se déroule déjà depuis longtemps sur internet. Grâce aux nouvelles technologies, les supporters du club ont leur mot à dire sur la programmation des matchs et des activités du club, sur la gestion des finances et sur les transferts. Cette gestion, qui ressemble à une incursion de la démocratie directe dans le monde du football, a déjà valu au TC Freisenbruch le titre de « club précurseur du football numérique » en Allemagne.