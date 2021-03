Berger, Leupolz et Maier de retour ; première pour Dongus

Martina Voss-Tecklenburg a publié sa liste de joueuses sélectionnées pour les matchs de gala à venir contre l’Australie (samedi 10 avril à 16h10) et la Norvège (mardi 13 avril à 16h00) à Wiesbaden. Une liste de 26 noms, parmi lesquels un trio de joueuses évoluant en Angleterre et qui s’apprêtent à faire leur retour en sélection, deux mois après avoir dû y renoncer en raison des restrictions sanitaires : Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Melanie Leupolz (FC Chelsea) et Leonie Maier (FC Arsenal).

La liste de MVT comporte également le nom de Fabienne Dongus, sous contrat au TSG Hoffenheim, appelée pour la première fois en équipe nationale. Blessée, Sydney Lohmann, du FC Bayern Munich, est absente. Comme au mois de février, Almuth Schult sera présente pour s’entraîner avec le groupe, sans figurer sur la liste.

« Fabienne a constamment été performante en Bundesliga féminine. Nous avons hâte de voir ce qu’elle montrera chez nous », a déclaré la sélectionneuse. « Pour Almuth, l’objectif est une fois encore de se faire une idée de son niveau de performance actuel en la faisant participer au rassemblement. »

L’équipe d’Allemagne a débuté son année sportive 2021 au mois de février, avec des premières confrontations de prestige contre la Belgique (victoire 2-0) et les Pays-Bas (défaite 2-1), après avoir obtenu haut la main sa qualification pour l’EURO en Angleterre. Initialement prévu en 2021, l’EURO féminin a été reporté à 2022 en raison de la pandémie du coronavirus.

[dfb]