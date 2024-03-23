Fan Club Nationalmannschaft
Fan-Match
Das Länderspiel für Fans
Bei exklusiven Fan-Matches vertreten Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft Deutschland gegen die Fan Clubs anderer Nationen.
Rund um Länderspiele und große Turniere sind die Fan-Club-Mitglieder selbst auf dem Platz gefordert. Statt nur von der Tribüne aus mitzufiebern, haben sie die Möglichkeit, die Fußballschuhe zu schnüren, das deutsche Team zu verstärken und echtes Länderspiel-Feeling zu erleben. Gespielt wird dabei im offiziellen Nationalmannschafts-Outfit – inklusive Nationalhymne, Wimpeltausch und allem, was zu einem echten Länderspiel dazugehört. So wird aus der Leidenschaft für die Nationalmannschaft ein unvergessliches Erlebnis auf dem Rasen.
Bisherige Fan-Matches
|Datum
|Spielort
|Heim
|Gast
|Ende
|S/U/N
|23.06.2026
|New York
|Deutschland
|Norwegen
|7:8
|N
|17.06.2026
|Toronto
|Deutschland
|Côte d’Ivoire
|2:4
|N
|17.11.2025
|Leipzig
|Deutschland
|Slowakei
|7:2
|S
|13.10.2025
|Belfast
|Nordirland
|Deutschland
|6:1
|N
|07.09.2025
|Köln
|Deutschland
|Nordirland
|5:4
|S
|04.09.2025
|Bratislava
|Slowakei
|Deutschland
|4:4
|U
|23.03.2025
|Dortmund
|Deutschland
|Italien
|4:3
|S
|20.03.2025
|Mailand
|Italien
|Deutschland
|3:6
|S
|10.09.2024
|Amsterdam
|Niederlande
|Deutschland
|1:6
|S
|21.06.2024
|Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld)
|Deutschland
|Albanien
|0:3
|N
|21.06.2024
|Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld)
|Deutschland
|Ukraine
|4:2 n.E.
|S
|21.06.2024
|Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld)
|Deutschland
|Schottland
|2:0
|S
|21.06.2024
|Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld)
|Deutschland
|Kroatien
|1:0
|S
|21.06.2024
|Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld)
|Deutschland
|Schweiz
|4:0
|S
|13.06.2024
|Oberhaching
|Deutschland
|Schottland
|1:6
|N
|03.06.2024
|Nürnberg
|Deutschland
|Ukraine
|2:0
|S
|
23.03.2024
|Lyon
|Frankreich
|Deutschland
|7:4
|N
|20.11.2023
|Wien
|Österreich
|Deutschland
|6:3
|N
|12.09.2023
|Dortmund
|Deutschland
|Frankreich
|1:4
|N
|09.09.2023
|Wolfsburg
|Deutschland
|Japan
|0:4
|N
|12.06.2023
|Bremen
|Deutschland
|Ukraine
|2:4
|N
|25.03.2023
|Mainz
|Deutschland
|Peru
|2:1
|S
|26.11.2022
|Doha (Kleinfeld-Turnier)
|Deutschland
|Costa Rica
|1:0
|S
|26.11.2022
|Doha (Kleinfeld-Turnier)
|Deutschland
|England
|2:3 n.S.
|N
|26.11.2022
|Doha (Kleinfeld-Turnier)
|Costa Rica
|Deutschland
|0:2
|S
|26.11.2022
|Doha (Kleinfeld-Turnier)
|Deutschland
|Japan
|2:0
|S
|25.09.2022
|Amersham
|England
|Deutschland
|3:2
|N
|14.06.2022
|Mönchengladbach
|Deutschland
|Italien
|4:3
|S
|07.06.2022
|München
|Deutschland
|England
|4:3
|S
|04.06.2022
|Bologna
|Italien
|Deutschland
|0:1
|S
|29.03.2022
|Amsterdam
|Niederlande
|Deutschland
|3:5
|S
|08.09.2019
|Belfast
|Nordirland
|Deutschland
|4:1
|N
|06.09.2019
|Hamburg
|Deutschland
|Niederlande
|8:0
|S
|24.03.2019
|Amsterdam
|Niederlande
|Deutschland
|7:8
|S
|19.11.2018
|Gelsenkirchen
|Deutschland
|Niederlande
|7:2
|S
|15.11.2018
|Leipzig
|Deutschland
|Russland
|6:1
|S
|16.10.2018
|Paris (Indoor/Kleinfeld)
|Frankreich
|Deutschland
|20:2
|N
|13.10.2018
|Amsterdam
|Niederlande
|Deutschland
|5:1
|N
|09.09.2018
|Sinsheim
|Deutschland
|Peru
|4:3
|S
|06.09.2018
|München
|Deutschland
|Frankreich
|7:4
|S
|23.06.2018
|Sotschi
|Deutschland
|Schweden
|2:1
|S
|16.06.2018
|Moskau
|Deutschland
|Mexiko
|4:4
|U
|14.11.2017
|Köln
|Deutschland
|Frankreich
|0:3
|N
|10.11.2017
|London
|England
|Deutschland
|12:6
|N
|08.10.2017
|Kaiserslautern
|Deutschland
|Aserbaidschan
|1:4
|N
|04.09.2017
|Stuttgart
|Deutschland
|Norwegen
|2:2
|U
|26.03.2017
|Baku
|Aserbaidschan
|Deutschland
|10:2
|N
|22.03.2017
|Dortmund
|Deutschland
|England
|9:0
|S
|15.11.2016
|Mailand
|Italien
|Deutschland
|0:3
|S
|11.10.2016
|Hannover
|Deutschland
|Nordirland
|5:7
|N
|08.10.2016
|Hamburg
|Deutschland
|Tschechische Republik
|1:10
|N
|21.06.2016
|Paris
|Deutschland
|Nordirland
|3:3
|U
|26.03.2016
|Berlin
|Deutschland
|England
|4:3
|S
|08.10.2015
|Dublin
|Irland
|Deutschland
|0:4
|S
|07.09.2015
|Glasgow
|Schottland
|Deutschland
|3:3, 4:5 n.E.
|S
|12.06.2015
|Gibraltar
|Gibraltar
|Deutschland
|4:2
|N
|10.06.2015
|Köln
|Deutschland
|USA
|6:5
|S
|14.10.2014
|Gelsenkirchen
|Deutschland
|Irland
|4:2
|S
|25.06.2014
|Itamaraca
|SOS-Kinderdorf
|Deutschland
|2:0
|N
|01.06.2014
|M'gladbach
|Deutschland
|Kamerun
|1:5
|N
|19.11.2013
|London
|England
|Deutschland
|9:2
|N
|11.10.2013
|Köln
|Deutschland
|Irland
|2:7
|N
|10.09.2013
|Faröer
|Färöer
|Deutschland
|10:5
|N
|09.06.2013
|München
|Deutschland
|Österreich
|3:5
|N
|14.11.2012
|Amsterdam
|Niederlande
|Deutschland
|2:4
|S
|12.10.2012
|Dublin
|Irland
|Deutschland
|5:0
|N
|14.10.2009
|Hamburg
|Deutschland
|Finnland
|2:5
|N
|10.10.2009
|Moskau
|Russland
|Deutschland
|7:0
|N
|19.11.2008
|Berlin (Indoor/Kleinfeld)
|Deutschland
|England
|0:2
|N
|10.09.2008
|Helsinki
|Finnland
|Deutschland
|3:3
|U
|21.11.2007
|Frankfurt
|Deutschland
|Wales
|12:2
|S
|08.09.2007
|Cardiff
|Wales
|Deutschland
|3:2
|N
|22.08.2007
|London
|England
|Deutschland
|0:6
|S