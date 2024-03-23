Deutsche Fans. Gruppenspiel: Curacao - Deutschland, 14.06.2026Groupstage: Curacao vs Germany, 14.06.2026Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.

Fan Club Nationalmannschaft

Fan-Match

Das Länderspiel für Fans

Bei exklusiven Fan-Matches vertreten Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft Deutschland gegen die Fan Clubs anderer Nationen.

Rund um Länderspiele und große Turniere sind die Fan-Club-Mitglieder selbst auf dem Platz gefordert. Statt nur von der Tribüne aus mitzufiebern, haben sie die Möglichkeit, die Fußballschuhe zu schnüren, das deutsche Team zu verstärken und echtes Länderspiel-Feeling zu erleben. Gespielt wird dabei im offiziellen Nationalmannschafts-Outfit – inklusive Nationalhymne, Wimpeltausch und allem, was zu einem echten Länderspiel dazugehört. So wird aus der Leidenschaft für die Nationalmannschaft ein unvergessliches Erlebnis auf dem Rasen.

  • COLOGNE, GERMANY - SEPTEMBER 07: A general impression of a fan match between fans from Germany and Northern Ireland prior to FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Germany and Northern Ireland at RheinEnergieStadion on September 07, 2025 in Cologne, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
    2025 Getty Images
  • COLOGNE, GERMANY - SEPTEMBER 07: A general impression of a fan match between fans from Germany and Northern Ireland prior to FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Germany and Northern Ireland at RheinEnergieStadion on September 07, 2025 in Cologne, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
    2025 Getty Images
  • DORTMUND, GERMANY - MARCH 23: General views during the fan match of Fanclub National Team between Germany and Italy at Eintracht Stadion Holzen on March 23, 2025 in Dortmund, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)
    2025 Getty Images
  • DORTMUND, GERMANY - SEPTEMBER 12: General impressions of a Fanmatch between german and french fans prior to the friendly match between Germany and France at Signal Iduna Park on September 12, 2023 in Dortmund, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
    2023 Getty Images
  • DORTMUND, GERMANY - SEPTEMBER 12: General impressions of an Fanmatch between german and french fans prior to the friendly match between Germany and France at Signal Iduna Park on September 12, 2023 in Dortmund, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
    2023 Getty Images

Anmeldung zum Fan-Match

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Bisherige Fan-Matches
Datum Spielort Heim Gast Ende S/U/N
23.06.2026 New York Deutschland Norwegen 7:8 N
17.06.2026 Toronto Deutschland Côte d’Ivoire 2:4 N
17.11.2025 Leipzig Deutschland Slowakei 7:2 S
13.10.2025 Belfast Nordirland Deutschland 6:1 N
07.09.2025 Köln Deutschland Nordirland 5:4 S
04.09.2025 Bratislava Slowakei Deutschland 4:4 U
23.03.2025 Dortmund Deutschland Italien 4:3 S
20.03.2025 Mailand Italien Deutschland 3:6 S
10.09.2024 Amsterdam Niederlande Deutschland 1:6 S
21.06.2024 Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld) Deutschland Albanien 0:3 N
21.06.2024 Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld) Deutschland Ukraine 4:2 n.E. S
21.06.2024 Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld) Deutschland Schottland 2:0 S
21.06.2024 Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld) Deutschland Kroatien 1:0 S
21.06.2024 Frankfurt (Fan-EM, Kleinfeld) Deutschland Schweiz 4:0 S
13.06.2024 Oberhaching Deutschland Schottland 1:6 N
03.06.2024 Nürnberg Deutschland Ukraine 2:0 S

23.03.2024

 Lyon Frankreich Deutschland 7:4 N
20.11.2023 Wien Österreich Deutschland 6:3 N
12.09.2023 Dortmund Deutschland Frankreich 1:4 N
09.09.2023 Wolfsburg Deutschland Japan 0:4 N
12.06.2023 Bremen Deutschland Ukraine 2:4 N
25.03.2023 Mainz Deutschland Peru 2:1 S
26.11.2022 Doha (Kleinfeld-Turnier) Deutschland Costa Rica 1:0 S
26.11.2022 Doha (Kleinfeld-Turnier) Deutschland England 2:3 n.S. N
26.11.2022 Doha (Kleinfeld-Turnier) Costa Rica Deutschland 0:2 S
26.11.2022 Doha (Kleinfeld-Turnier) Deutschland Japan 2:0 S
25.09.2022 Amersham England Deutschland 3:2 N
14.06.2022 Mönchengladbach Deutschland Italien 4:3 S
07.06.2022 München Deutschland England 4:3 S
04.06.2022 Bologna Italien Deutschland 0:1 S
29.03.2022 Amsterdam Niederlande Deutschland 3:5 S
08.09.2019 Belfast Nordirland Deutschland 4:1 N
06.09.2019 Hamburg Deutschland Niederlande 8:0 S
24.03.2019 Amsterdam Niederlande Deutschland 7:8 S
19.11.2018 Gelsenkirchen Deutschland Niederlande 7:2 S
15.11.2018 Leipzig Deutschland Russland 6:1 S
16.10.2018 Paris (Indoor/Kleinfeld) Frankreich Deutschland 20:2 N
13.10.2018 Amsterdam Niederlande Deutschland 5:1 N
09.09.2018 Sinsheim Deutschland Peru 4:3 S
06.09.2018 München Deutschland Frankreich 7:4 S
23.06.2018 Sotschi Deutschland Schweden 2:1 S
16.06.2018 Moskau Deutschland Mexiko 4:4 U
14.11.2017 Köln Deutschland Frankreich 0:3 N
10.11.2017 London England Deutschland  12:6 N
08.10.2017 Kaiserslautern Deutschland Aserbaidschan 1:4 N
04.09.2017 Stuttgart Deutschland Norwegen 2:2 U
26.03.2017 Baku Aserbaidschan Deutschland 10:2 N
22.03.2017 Dortmund Deutschland England 9:0 S
15.11.2016 Mailand Italien Deutschland 0:3 S
11.10.2016 Hannover Deutschland Nordirland 5:7 N
08.10.2016 Hamburg Deutschland Tschechische Republik 1:10 N
21.06.2016 Paris Deutschland Nordirland 3:3 U
26.03.2016 Berlin Deutschland England 4:3 S
08.10.2015 Dublin Irland Deutschland 0:4 S
07.09.2015 Glasgow Schottland Deutschland 3:3, 4:5 n.E. S
12.06.2015 Gibraltar Gibraltar Deutschland 4:2 N
10.06.2015 Köln Deutschland USA 6:5 S
14.10.2014 Gelsenkirchen Deutschland Irland 4:2 S
25.06.2014 Itamaraca SOS-Kinderdorf Deutschland 2:0 N
01.06.2014 M'gladbach Deutschland Kamerun 1:5 N
19.11.2013 London England Deutschland 9:2 N
11.10.2013 Köln Deutschland Irland 2:7 N
10.09.2013 Faröer Färöer Deutschland 10:5 N
09.06.2013 München Deutschland Österreich 3:5 N
14.11.2012 Amsterdam Niederlande Deutschland 2:4 S
12.10.2012 Dublin Irland Deutschland 5:0 N
14.10.2009 Hamburg Deutschland Finnland 2:5 N
10.10.2009 Moskau Russland Deutschland 7:0 N
19.11.2008 Berlin (Indoor/Kleinfeld) Deutschland England 0:2 N
10.09.2008 Helsinki Finnland Deutschland 3:3 U
21.11.2007 Frankfurt Deutschland Wales 12:2 S
08.09.2007 Cardiff Wales Deutschland 3:2 N
22.08.2007 London England Deutschland 0:6 S
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