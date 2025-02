Austausch auf vielen Ebenen

Der Austausch mit Fan-Vertreter*innen ist eine wichtige Aufgabe für den Verband. Hierzu bietet der DFB verschiedene Plattformen für Fans, um ihre Interessen zu artikulieren und auch selbst Positionen zu erläutern – u.a. in verschiedenen Fandialogen oder auch in der Kommission Fans und Fankulturen.

Ziel der Fanarbeit des DFB ist es, einen Beitrag für gute Rahmenbedingungen in den Stadien zu leisten. Sei es im DFB-Pokalfinale oder bei den Länderspielen – die DFB-Fanbetreuung ist vor Ort und kümmert sich um die Anliegen der Zuschauer*innen. Klubs der 3. Liga unterstützt der DFB bei der Weiterentwicklung ihrer eigenen Fanarbeit.

Darüber hinaus fördert der DFB gemeinsam mit der DFL an 63 Standorten sozialpädagogische Fanprojekte. Diese unterstützen junge Fans in 71 Fanszenen in ihrer persönlichen Entwicklung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer positiven Fankultur.

Durch die Stärkung und stete Weiterentwicklung der Fanarbeit möchten der DFB und das Team Fanbelange zu einer nachhaltigen Entwicklung des Fußballs beitragen.

Bei Fragen oder Anregungen in Bezug auf Fanbelange kontaktieren Sie uns gerne per Mail an fanbelange@dfb.de.