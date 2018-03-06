Fußball im Ganztag
Mit dem Schuljahr 2026/27 beginnt die schrittweise Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Deutschland. Die anstehenden Änderungen im Schulsystem haben auch Auswirkungen auf Sportvereine. Für die Vereine und den Fußball sieht der DFB im Ganztag zahlreiche Chancen und spannende neue Möglichkeiten.
Der DFB bringt mit zahlreichen Aktionen rund um den Fußball frischen Wind in Schulen, Kitas und Vereine. Mit innovativen Projekten in den Betreuungseinrichtungen begeistern wir Kinder für den Vereinsfußball und zeigen, wie eine enge Kooperation zwischen Bildungseinrichtung und Verein zum Doppelpass wird, der beiden Seiten weiterhilft.
Dabei fördern strategische Partnerschaften nicht nur den Ausbau eines attraktiven Sport- und Bewegungsangebots im Ganztag, sondern erleichtern auch die Finanzierung von Trainer*innen und ebnen den Weg für engagierte Ehrenamtliche. Nicht zuletzt können auf diesem Weg neue Mitglieder für den eigenen Verein gewonnen werden.
Mit der Präsenz in Schulen geht nicht nur ein Imagegewinn für den jeweiligen Verein einher, sondern auch die Möglichkeit, Kinder frühzeitig für den Fußballsport und den eigenen Verein zu gewinnen.
Mit unserem „Jahr der Schule“ setzen wir seit Mitte September 2025 ein starkes Zeichen: Wir unterstützen Vereine auf ihrem Weg zum Engagement in der Schule und sprechen mit unseren Ankeraktionen Lehrer*innen und alle Personengruppen aus dem Schul-Umfeld an, um gemeinsam den Sport von morgen zu gestalten.
DFB-Direktor Hannes Wolf und das Kompetenzteam des DFB reisen durch Deutschland, um Tausende Lehrer*innen und Trainer*innen in der "Trainingsphilosophie Deutschland" bzw. der "Schule des Kleinfeldfußballs" fortzubilden.
Bremer Fußballverband
Schule und Junior-Coach/Fußballabzeichen
Pascal Krüger
Tel.: 0421/791 66 18
E-Mail: Pascal.Krueger@bremerfv.de
Franz-Böhmert-Straße 1 A
28205 Bremen
Hamburger Fußballverband
Christian Böckl
Wilsonstraße 74 A-B
22045 Hamburg
Tel.: 040/67587026
E-Mail: christian.boeckl@hfv.de
Niedersächsischer FV
Schule
Sebastian Ratzsch
Tel.: 05105/75158
Mail: sebastian.ratzsch@nfv.de
Fußballabzeichen
Andrea Hoffmeister
Tel.: 0 51 05 / 7 51 59
Mail: andrea.hoffmeister@nfv.de
Mozartweg 1
30890 Barsinghausen
Schleswig-Holsteinischer FV
Paul Musiol
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Tel.: 0431 64 86 226
E-Mail: p.musiol@shfv-kiel.de
Berliner Fußball-Verband
Schule
Rene Pannier
Tel.: 030/ 89 69 94–154
E-Mail: rene.pannier@berlinerfv.de
Junior-Coach
Lea Cranz
Tel.: 030/89 69 94 – 342
Mail: qualifizierung@berlinerfv.de
Schule und Fußball-Abzeichen
Maximilan Naujocks
Tel.: 030/ 89 69 94–154
Mail: maximilian.naujocks@berlinerfv.de
Am Kleinen Wannsee 14
14109 Berlin
FLV Brandenburg
Schule/ Fußball-Abzeichen und JUNIOR-COACH
Thomas Mill
Tel.: 0176/97877029
Mail: thomas.mill@dfb.flb.de
LFV Mecklenburg-Vorpommern
Junior-Coach
Lars Arnhold
Tel.: 0381/12855-15
Mail: Lars.Arnhold@lfvm-v.de
Schule und Fußballabzeichen
Achim Grahl
Tel.: 0381/1285513
Mail: achim.grahl@lfvm-v.de
Kopernikusstr. 17a
18057 Rostock
FV Sachsen-Anhalt
Schule und Junior-Coach
Christian Stephan
Tel.: 0391/85028-13
Mail: c.stephan@fsa-online.de
Fußballabzeichen
-
Hegelstraße 30
39104 Magdeburg
Sächsischer Fußballverband
Junior-Coach
Tom Prager
Tel.: 0341/33743511
Mail: prager@sfv-online.de
Schule und Fußballabzeichen
Oliver Herzberg
Tel.: 03 41 / 33 74 35 25
Mail: herzberg@sfv-online.de
Abtnaundorfer Str. 47
04347 Leipzig
Thüringer Fußballverband
Cindy Friedmann
Augsburger Straße 10
99091 Erfurt
Tel.: 0151/59419322
E-Mail: c.friedmann@tfv-erfurt.de
Fußballverband Mittelrhein
Schule und Junior-Coach
Gregor Weis
Tel.: 02242/91875-47
Mail: gregor.weis@fvm.de
Fußball-Abzeichen
Constanze Ruppert
Tel.: 02242/91875-67
Mail: constanze.ruppert@fvm.de
Sövener Str. 60
53773 Hennef
Fußballverband Niederrhein
Nils Bornträger
Friedrich-Alfred-Allee 10
47055 Duisburg
Tel.: 0203/7780-264
Mail: borntraeger@fvn.de
FLV Westfalen
Schule und Junior Coach
Thomas Synowczik
Tel.: 02307/371 519
Mail: Thomas.Synowczik@flvw.de
Fußballabzeichen
Astrid Kraning
Tel.: 0 23 07 / 37 14 81
Mail: Astrid.Kraning@flvw.de
Jakob-Koenen-Str. 2
59174 Kamen
Fußballverband Rheinland
Junior-Coach
Sebastian Reifferscheid
Tel.: 0261/135187
Mail: SebastianReifferscheid@fv-rheinland.de
Schule
Marcel Mohr
Tel.: 0261/135185
Mail: MarcelMohr@FV-Rheinland.de
Fußballabzeichen
Stephan Urmitzer
Tel.: 0261 / 13 51 33
Mail: StephanUrmitzer@fv-rheinland.de
Lortzingstr. 3
56075 Koblenz
Saarländischer Fußballverband
Schule und Junior-Coach
Jan Neubauer
Tel.: 0681/38803-35
Mail: jan.neubauer@saar-fv.de
Fußballabzeichen
Jenny Wannemacher
Ehrenamt
Mail: jennywann@aol.com
Hermann-Neuberger-Sportschule 5
66123 Saarbrücken
Südwestdeutscher FV
Schule und Junior-Coach
Marcel Messerig
Tel.: 06323/9493670
Mail: marcel.messerig@swfv.de
Fußballabzeichen
Christian Bauer
Tel.: 0 63 23 / 94 93 6 50
Mail: christian.bauer@swfv.de
Villastr. 63a
67980 Edenkoben
Badischer Fußballverband
Alexandra Grein
Sepp-Herberger-Weg 2
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721-409040
E-Mail: alexandra.grein@badfv.de
Bayerischer Fußballverband
Schule und Junior-Coach
Nico Formella
Tel.: 089/542770-808
Mail: nicoformella@bfv.de
Fußballabzeichen
Pia Mögn
Tel.: 089/542770-64
Mail: piamoegn@bfv.de
Brienner Straße 50
80333 München
Hessischer Fußballverband
Schule und Junior-Coach
Johannes Hofmann
Tel.: 069/ 677 282-250
Mail: johannes.hofmann@hfv-online.de
Fußballabzeichen
Fabian Geyer
Tel.: 069 / 677 282 555
Mail: fabian.geyer@hfv-online.de
Am Tannenkopf 1
35305 Grünberg
Südbadischer Fußballverband
Schule/Fußball-Abzeichen und JUNIOR-COACH
Hannah Wünsche
Schwarzwaldstraße 185a
79117 Freiburg
Tel.: 0761/28 269-30
E-Mail: hannah.wuensche@sbfv.de
Schule/Fußball-Abzeichen und JUNIOR-COACH
Tobias Barth
Tel.: 0761/2826934
E-Mail: tobias.barth@sbfv.de
Württembergischer FV
Matthias Schahl
Goethestraße 9
70174 Stuttgart
Tel.: 0711/2276452
E-Mail: m.schahl@wuerttfv.de