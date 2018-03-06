Mit dem Schuljahr 2026/27 beginnt die schrittweise Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Deutschland. Die anstehenden Änderungen im Schulsystem haben auch Auswirkungen auf Sportvereine. Für die Vereine und den Fußball sieht der DFB im Ganztag zahlreiche Chancen und spannende neue Möglichkeiten.

Der DFB bringt mit zahlreichen Aktionen rund um den Fußball frischen Wind in Schulen, Kitas und Vereine. Mit innovativen Projekten in den Betreuungseinrichtungen begeistern wir Kinder für den Vereinsfußball und zeigen, wie eine enge Kooperation zwischen Bildungseinrichtung und Verein zum Doppelpass wird, der beiden Seiten weiterhilft.