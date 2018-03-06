Schulfu?ballturnier Changing Teams in M?lheim *** NUR F?R REDAKTIONELLE ZWECKE *** EDITORIAL USE ONLY ***<p>Das Schulfu?ballturnier Changing Teams findet am Dienstag, 06.03.2018, in der Harbecke Sporthalle in M?lheim statt. Deutschland Nordrhein-Westfalen M?lheim Copyright: DanaxSchmiesx/xFUNKExFotoxServices *** school football tournament Changing Teams in M?lheim *** only for editorial Purposes *** Editorial Use only *** P the school football tournament Changing Teams finds at Tuesday, 06 03 2018, in the Harbecke Sports Hall in M?lheim instead Germany North Rhine Westphalia M?lheim Copyright DanaxSchmiesx xFUNKExFotoxServices Copyright: DanaxSchmiesx/xFUNKExFotoxServices docnrwhugopicture181245088 ,EDITORIAL USE ONLY

Fußball im Ganztag

Mit dem Schuljahr 2026/27 beginnt die schrittweise Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Deutschland. Die anstehenden Änderungen im Schulsystem haben auch Auswirkungen auf Sportvereine. Für die Vereine und den Fußball sieht der DFB im Ganztag zahlreiche Chancen und spannende neue Möglichkeiten.

Der DFB bringt mit zahlreichen Aktionen rund um den Fußball frischen Wind in Schulen, Kitas und Vereine. Mit innovativen Projekten in den Betreuungseinrichtungen begeistern wir Kinder für den Vereinsfußball und zeigen, wie eine enge Kooperation zwischen Bildungseinrichtung und Verein zum Doppelpass wird, der beiden Seiten weiterhilft.

BAD BLANKENBURG, GERMANY - SEPTEMBER 17: Pupils of Elly-Heuss-Schule Wiesbaden (Hesse) celebrate during the DFB School Football Cup on September 17, 2024 in Bad Blankenburg, Germany. (Photo by Ronny Hartmann/Getty Images for DFB)

Schule und Verein: gemeinsam am Ball!

In diesem Projekt dreht sich alles um die Zusammenarbeit zwischen Schule/Kindergarten und Verein. Von einer Kooperation können beide Seiten vielfältig profitieren.
Dabei fördern strategische Partnerschaften nicht nur den Ausbau eines attraktiven Sport- und Bewegungsangebots im Ganztag, sondern erleichtern auch die Finanzierung von Trainer*innen und ebnen den Weg für engagierte Ehrenamtliche. Nicht zuletzt können auf diesem Weg neue Mitglieder für den eigenen Verein gewonnen werden.

Mit der Präsenz in Schulen geht nicht nur ein Imagegewinn für den jeweiligen Verein einher, sondern auch die Möglichkeit, Kinder frühzeitig für den Fußballsport und den eigenen Verein zu gewinnen.

Mit unserem „Jahr der Schule“ setzen wir seit Mitte September 2025 ein starkes Zeichen: Wir unterstützen Vereine auf ihrem Weg zum Engagement in der Schule und sprechen mit unseren Ankeraktionen Lehrer*innen und alle Personengruppen aus dem Schul-Umfeld an, um gemeinsam den Sport von morgen zu gestalten.

Das Kompetenzteam in deiner Region:

DFB-Direktor Hannes Wolf und das Kompetenzteam des DFB reisen durch Deutschland, um Tausende Lehrer*innen und Trainer*innen in der "Trainingsphilosophie Deutschland" bzw. der "Schule des Kleinfeldfußballs" fortzubilden.

Alle aktuellen Termine inklusive Anmeldeprozess im Überblick

Trainingsphilosophie Deutschland Heimspiel,Hannes Wolf erklärt die Basics der Trainingsphilosophie Deutschland vor ca. 600 TrainerInnen aus ganz Deutschland, Hannes Wolf (DFB Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung und DFB U20 Maenner Nationalmannschaft Cheftrainer), DFB Campus, Frankfurt am Main, 21.08.2025, Foto: Nico Florow/DFB
Nico Florow/DFB
Ansprechpartner für den Schulfußball in den Landesverbänden

  1. Bremer Fußballverband

    Schule und Junior-Coach/Fußballabzeichen

    Pascal Krüger
    Tel.: 0421/791 66 18
    E-Mail: Pascal.Krueger@bremerfv.de

    Franz-Böhmert-Straße 1 A
    28205 Bremen
     

    Hamburger Fußballverband
    Christian Böckl
    Wilsonstraße 74 A-B
    22045 Hamburg
    Tel.: 040/67587026
    E-Mail: christian.boeckl@hfv.de

    Niedersächsischer FV

    Schule
    Sebastian Ratzsch
    Tel.: 05105/75158
    Mail: sebastian.ratzsch@nfv.de

    Fußballabzeichen
    Andrea Hoffmeister
    Tel.: 0 51 05 / 7 51 59
    Mail: andrea.hoffmeister@nfv.de

    Mozartweg 1
    30890    Barsinghausen

    Schleswig-Holsteinischer FV
    Paul Musiol
    Winterbeker Weg 49
    24114 Kiel
    Tel.: 0431 64 86 226
    E-Mail: p.musiol@shfv-kiel.de

  2. Berliner Fußball-Verband

    Schule

    Rene Pannier
    Tel.: 030/ 89 69 94–154
    E-Mail: rene.pannier@berlinerfv.de

    Junior-Coach

    Lea Cranz
    Tel.: 030/89 69 94 – 342
    Mail: qualifizierung@berlinerfv.de

    Schule und Fußball-Abzeichen

    Maximilan Naujocks
    Tel.: 030/ 89 69 94–154
    Mail: maximilian.naujocks@berlinerfv.de 


    Am Kleinen Wannsee 14
    14109 Berlin

    FLV Brandenburg
     

    Schule/ Fußball-Abzeichen und JUNIOR-COACH

    Thomas Mill
    Tel.: 0176/97877029
    Mail: thomas.mill@dfb.flb.de

    LFV Mecklenburg-Vorpommern

    Junior-Coach
    Lars Arnhold
    Tel.: 0381/12855-15
    Mail: Lars.Arnhold@lfvm-v.de

    Schule und Fußballabzeichen
    Achim Grahl
    Tel.: 0381/1285513
    Mail: achim.grahl@lfvm-v.de

    Kopernikusstr. 17a
    18057 Rostock

    FV Sachsen-Anhalt

    Schule und Junior-Coach
    Christian Stephan
    Tel.: 0391/85028-13
    Mail: c.stephan@fsa-online.de

    Fußballabzeichen
    -

    Hegelstraße 30    
    39104    Magdeburg

    Sächsischer Fußballverband

    Junior-Coach
    Tom Prager
    Tel.: 0341/33743511
    Mail: prager@sfv-online.de 

    Schule und Fußballabzeichen
    Oliver Herzberg
    Tel.: 03 41 / 33 74 35 25
    Mail: herzberg@sfv-online.de

    Abtnaundorfer Str. 47
    04347     Leipzig

    Thüringer Fußballverband
    Cindy Friedmann
    Augsburger Straße 10
    99091 Erfurt
    Tel.: 0151/59419322
    E-Mail: c.friedmann@tfv-erfurt.de

  3. Fußballverband Mittelrhein

    Schule und Junior-Coach
    Gregor Weis
    Tel.: 02242/91875-47
    Mail: gregor.weis@fvm.de

    Fußball-Abzeichen

    Constanze Ruppert

    Tel.: 02242/91875-67
    Mail: constanze.ruppert@fvm.de

    Sövener Str. 60
    53773    Hennef    

    Fußballverband Niederrhein
    Nils Bornträger
    Friedrich-Alfred-Allee 10
    47055 Duisburg
    Tel.: 0203/7780-264
    Mail: borntraeger@fvn.de

    FLV Westfalen

    Schule und Junior Coach
    Thomas    Synowczik
    Tel.: 02307/371 519
    Mail: Thomas.Synowczik@flvw.de

    Fußballabzeichen
    Astrid    Kraning
    Tel.: 0 23 07 / 37 14 81
    Mail: Astrid.Kraning@flvw.de


    Jakob-Koenen-Str. 2
    59174    Kamen

  4. Fußballverband Rheinland

    Junior-Coach
    Sebastian Reifferscheid
    Tel.: 0261/135187
    Mail: SebastianReifferscheid@fv-rheinland.de

    Schule
    Marcel Mohr
    Tel.: 0261/135185
    Mail: MarcelMohr@FV-Rheinland.de

    Fußballabzeichen
    Stephan    Urmitzer
    Tel.: 0261 / 13 51 33
    Mail: StephanUrmitzer@fv-rheinland.de

    Lortzingstr. 3
    56075    Koblenz

    Saarländischer Fußballverband

    Schule und Junior-Coach
    Jan Neubauer
    Tel.: 0681/38803-35
    Mail: jan.neubauer@saar-fv.de

    Fußballabzeichen
    Jenny Wannemacher
    Ehrenamt
    Mail: jennywann@aol.com

    Hermann-Neuberger-Sportschule 5
    66123    Saarbrücken

    Südwestdeutscher FV

    Schule und Junior-Coach
    Marcel Messerig
    Tel.: 06323/9493670
    Mail: marcel.messerig@swfv.de


    Fußballabzeichen
    Christian Bauer
    Tel.: 0 63 23 / 94 93 6 50
    Mail: christian.bauer@swfv.de

    Villastr. 63a
    67980 Edenkoben

  5. Badischer Fußballverband
    Alexandra Grein
    Sepp-Herberger-Weg 2
    76227 Karlsruhe
    Tel.: 0721-409040
    E-Mail: alexandra.grein@badfv.de

    Bayerischer Fußballverband

    Schule und Junior-Coach

    Nico Formella

    Tel.: 089/542770-808
    Mail: nicoformella@bfv.de

    Fußballabzeichen

    Pia Mögn

    Tel.: 089/542770-64
    Mail: piamoegn@bfv.de 


    Brienner Straße 50
    80333 München
     

    Hessischer Fußballverband

    Schule und Junior-Coach
    Johannes Hofmann
    Tel.: 069/ 677 282-250
    Mail: johannes.hofmann@hfv-online.de

    Fußballabzeichen
    Fabian Geyer
    Tel.: 069 / 677 282 555
    Mail: fabian.geyer@hfv-online.de

    Am Tannenkopf 1    
    35305 Grünberg

    Südbadischer Fußballverband

    Schule/Fußball-Abzeichen und JUNIOR-COACH

    Hannah Wünsche
    Schwarzwaldstraße 185a
    79117 Freiburg
    Tel.: 0761/28 269-30
    E-Mail: hannah.wuensche@sbfv.de

    Schule/Fußball-Abzeichen und JUNIOR-COACH

    Tobias Barth

    Tel.: 0761/2826934

    E-Mail: tobias.barth@sbfv.de

    Württembergischer FV
    Matthias Schahl
    Goethestraße 9
    70174 Stuttgart
    Tel.: 0711/2276452
    E-Mail: m.schahl@wuerttfv.de

