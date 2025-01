1 Allgemeines

1. Begriffsbestimmung

Um bei Veranstaltungen des Deutschen Fußball-Bundes e.V. und seinen Tochtergesellschaften, insbesondere der DFB GmbH & Co. KG (nachfolgend „DFB“ genannt) einen geregelten Ablauf und insbesondere auch die Sicherheit aller an der Veranstaltung beteiligten Personen zu gewährleisten, stellt der DFB Personen, die einen konkreten Arbeitsauftrag im Zusammenhang mit der Veranstaltung haben, Arbeitskarten, Armbändchen, sowie sonstige Formen von Berechtigungsausweisen (nachfolgend „Akkreditierungen“ genannt) zur Verfügung. Grundsätzlich werden durch den DFB nur personalisierte Akkreditierungen ausgegeben, die einen eindeutigen Rückschluss (z.B. Vor- und Zuname, Foto) auf die berechtigte Person zulassen. Nur in Ausnahmefällen können im Ermessen des DFB auch unpersonalisierte Akkreditierungen ausgegeben werden.

2. Geltungsbereich und -dauer

Die „AGB DFB-Akkreditierung“ („nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für die Beantragung und Nutzung von Akkreditierungen bei sämtlichen vom DFB oder seiner Mutter-/Tochtergesellschaften organisierten Veranstaltungen und deren festgelegter Dauer, insbesondere bei Länderspielen, Pokalfinalspielen, Kongressen und/oder anderen Veranstaltungen, die vom DFB zumindest mitveranstaltet werden (nachfolgend „Veranstaltungen“ genannt), sowie für den Zutritt zum und Aufenthalt am jeweiligen Veranstaltungsort, an welchem die jeweilige Veranstaltung stattfindet (nachfolgend „Veranstaltungsgelände“ oder „Veranstaltungsort“ genannt); es sei denn für die entsprechende Veranstaltung gelten gesonderte Allgemeine Geschäftsbedingungen/Nutzungsbedingungen. Spätestens mit Zutritt zu den Stadien bei Auswärtsspielen können weitere Regelungen oder AGB Geltung erlangen, insbesondere die Stadionordnung oder AGB des lokalen Veranstalters. Sollten diese AGB mit den genannten Regelungen des lokalen Veranstalters in Widerspruch stehen, haben im Verhältnis zwischen dem Akkreditierten und dem DFB diese AGB Vorrang.

Der DFB behält sich das Recht vor, diese AGB zukünftig vor seinen Veranstaltungen anzupassen. Der Nutzer wird in angemessener Weise (z.B. im DFB-Akkreditierungsportal oder per E-Mail) auf die Änderung der AGB hingewiesen.

3. Akkreditierungen

Die Akkreditierungen werden als Tagesakkreditierungen (einzelne oder mehrere Tage sind möglich) ausgestellt und dienen ausschließlich dazu, dem Nutzer im Rahmen der Veranstaltung und des festgelegten Veranstaltungszeitraums zugewiesene Tätigkeiten auszuführen. Alle Akkreditierungen gelten nur für den Bereich der Veranstaltung, für den die Akkreditierung ausgestellt wurde. Die Akkreditierung ist jederzeit in dem vom DFB vorgegebenen Akkreditierungszeitraum gut sichtbar zu tragen. Zu Kontrollzwecken ist Mitarbeiter*innen des Ordnungsdienstes die Akkreditierung unaufgefordert vorzuzeigen, so dass sie auf ihre Gültigkeit überprüft werden können. Die Gültigkeit der Akkreditierungen ist ausdrücklich auf die dafür berechtigten Personen beschränkt.

Die Akkreditierungen sind so zu benutzen, dass eine Beschädigung und/oder Zerstörung vermieden wird. Zerstörte oder beschädigte Akkreditierungen verlieren ihre Gültigkeit.

Eine Weitergabe einer personalisierten Akkreditierung an Dritte ist untersagt und wird als Missbrauch geahndet. Die Weitergabe von zugeteilten unpersonalisierten Akkreditierungen ist nur nach vorheriger Genehmigung durch den DFB zulässig. Die Genehmigung muss Textform haben (z.B. E-Mail).

4. Einverständniserklärung

Mit dem Einreichen eines Akkreditierungsantrages versichert jede*r von der Akkreditierung umfasste Mitarbeiter*in und/oder Beauftragte die Richtigkeit der gemachten Angaben, die Kenntnis und die strikte Umsetzung und Einhaltung der Akkreditierungsvorgaben.

5. Unübertragbarkeit und mitnahmeberechtigte Personen

Jede Akkreditierung hat nur für die antragstellende Person Gültigkeit, d. h. sie ist personengebunden und damit nicht übertragbar. Eine mitnahmeberechtigte Person verpflichtet sich bei der Mitnahme einer nicht-akkreditierten Person, dieser die AGB und Datenschutzinformationen zur Kenntnis zu bringen. (vgl. § 10). Sämtliche Zuwiderhandlungen der nicht-akkreditierten Person gegen diese AGB werden der mitnahmeberechtigten Person mit der Folge zugerechnet, als dass die unter § 6 genannten Sanktionen auch gegen den Akkreditierten ausgesprochen werden können. Der vollständige Name der weiteren mitgenommenen Person sowie deren Anschrift sind auf Verlangen des DFB möglichst zeitnah vor der Veranstaltung schriftlich oder in Textform (E-Mail) mitzuteilen.

6. Zweck

Die Akkreditierungen dienen ausschließlich dazu, dass die Akkreditierten die ihnen im Rahmen der Veranstaltung zugewiesenen Tätigkeiten ausführen. Der Aufenthalt am Veranstaltungsort zum Zwecke der medialen Berichterstattung über die Veranstaltung (Fernsehen, Hörfunk, Internet, Print, Foto) und/oder der Erhebung von Spieldaten ist nur mit vorheriger Zustimmung des DFB und in den für diese Zwecke besonders ausgewiesenen Bereichen zulässig.