Jobbörse Landesverbände

Honorartrainer*in für die Tätigkeit an einem DFB-Stützpunkt

Der DFB sucht zum 1. September 2026 in Zusammenarbeit mit dem Fußball-Verband Mittelrhein e.V. (FVM) eine*n selbstständige*n Honorartrainer*in - Leitung des Trainings am mittelrheinischen DFB-Stützpunkt in Köln-Vingst und selbständige Durchführung von Sichtungsmaßnahmen im Einzugsgebiet des Stützpunkts. BITTE KONTAKTIEREN SIE hendrik.winkelmann@dfb.de BEI INTERESSE. Die Ausschreibung bleibt bis zum 1. April 2026 online.

