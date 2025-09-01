Jobbörse Landesverbände

WOMEN IN FOOTBALL SUMMIT

Bayerischer Fussballverband

Finde deinen Platz beim Bayerischen Fussball-Verband. Alle Stellenausschreibungen findest Du hier.

Praktikant*in für die Abteilung Ferien (M/W/D)

Der Bayerische Fussball-Verband sucht ab Mai oder Juli 2026 für drei Monate als Unterstützung eine*n Praktikant*in für die Abteilung Ferien (M/W/D).
Fußball-Landesverband Brandenburg 

Finde deinen Platz beim Fussball-Verband Brandenburg. Alle Stellenausschreibungen findest Du hier.

Ausbilder*in‑/ Referent*innen- stelle (m/w/d)

Der Fußball‑Landesverband Brandenburg e.V. (FLB) sucht zum 1. Januar 2026 eine*n hauptamtlichen Ausbilder*in-/Referent*in mit dem Schwerpunkt Qualifizierung in Vollzeit (40 Stunden/Woche).
Fußball-Verband Mittelrhein

Finde deinen Platz beim Fußball-Verband Mittelrhein. Alle Stellenausschreibungen findest Du hier.

DFB-Mobil-Teamer*in (m/w/d)

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht ab dem 1. Februar 2026 eine*n DFB-Mobil-Teamer*in (m/w/d) für 8 – 15 Stunden / Monat
Fachkraft (m/w/d) Prävention sexualisierter und interpersoneller Gewalt

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Team Gesellschaftliche Verantwortung eine Fachkraft (m/w/d) Prävention sexualisierter und interpersoneller Gewalt
Honorartrainer*in für die Tätigkeit an einem DFB-Stützpunkt

Der DFB sucht zum 1. September 2026 in Zusammenarbeit mit dem Fußball-Verband Mittelrhein e.V. (FVM) eine*n selbstständige*n Honorartrainer*in - Leitung des Trainings am mittelrheinischen DFB-Stützpunkt in Köln-Vingst und selbständige Durchführung von Sichtungsmaßnahmen im Einzugsgebiet des Stützpunkts. BITTE KONTAKTIEREN SIE hendrik.winkelmann@dfb.de BEI INTERESSE. Die Ausschreibung bleibt bis zum 1. April 2026 online.
Hessischer Fußballverband 

Finde deinen Platz beim Hessischen Fussball-Verband. Alle Stellenausschreibungen findest Du hier.

Abteilungsleiter*in des Finanz- und Rechnungswesens (m/w/d)

Der Hessische Fussball-Verband sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Werkstudent*in (m/w/d) Recht (20 Stunden pro Woche)
Referent*in Gesellschaftliche Verantwortung

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n Referent*in (m/w/d) Gesellschaftliche Verantwortung (40 Stunden pro Woche).
Werkstudent*in (m/w/d) Recht

Der Hessische Fussball-Verband sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Werkstudent*in (m/w/d) Recht (20 Stunden pro Woche)
Südwestdeutscher Fussballverband

Finde deinen Platz beim Südwestdeutschen Fussballverband. Alle Stellenausschreibungen findest Du hier.

Duales Studium

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) bietet zum 01. Dezember 2025 einen dualen Studienplatz zum Bachelor of Arts Sportökonomie in Kooperation mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement an.
BFD

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) bietet ab dem 01.09.2025 eine spannende Möglichkeit für sportbegeisterte junge Menschen: Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport, das nicht nur Einblicke in die Sportorganisation und -verwaltung gibt, sondern auch persönliche Weiterentwicklung und berufliche Orientierung ermöglicht.
