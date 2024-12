Unter dem gemeinsamen Banner des Deutschen Fußball-Bundes existieren fünf Gesellschaften: Die DFB GmbH & Co. KG bündelt die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder, die DFB Schiri GmbH kümmert sich um die Belange der Schiedsrichter, das DFB-Reisebüro organisiert alle Reisen des Deutschen Fußball-Bundes, die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH betreibt das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund und die DFB EURO GmbH arbeitet gemeinsam mit der UEFA an der Vorbereitung, Planung, Ausrichtung, Durchführung und Organisation der UEFA EURO 2024 in Deutschland.