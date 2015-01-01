Die Torschützenkönige der 3. Liga
|Saison
|Spieler
|Tore
|2024/2025
|Fatih Kaya (SV Wehen Wiesbaden)
|20
|2023/2024
|Jannik Mause (FC Ingolstadt)
|18
|2022/2023
|Ahmet Arslan (Dynamo Dresden)
|25
|2021/2022
|Marcel Bär (TSV 1860 München)
|21
|2020/2021
|Sascha Mölders (TSV 1860 München)
|22
|2019/2020
|Kwasi Okyere Wriedt (FC Bayern München II)
|24
|2018/2019
|Marvin Pourié (Karlsruher SC)
|22
|2017/2018
|Manuel Schäffler (SV Wehen Wiesbaden)
|22
|2016/2017
|Christian Beck (1. FC Magdeburg)
|17
|2015/2016
|Justin Eilers (Dynamo Dresden)
|23
|2014/2015
|Fabian Klos (Arminia Bielefeld)
|23
|2013/2014
|Dominik Stroh-Engel (SV Darmstadt 98)
|27
|2012/2013
|Anton Fink (Chemnitzer FC)
Fabian Klos (Arminia Bielefeld)
|20
|2011/2012
|Marcel Reichwein (Rot-Weiß Erfurt)
|17
|2010/2011
|Domi Kumbela (Eintracht Braunschweig)
Patrick Mayer (1. FC Heidenheim)
|19
|2009/2010
|Regis Dorn (SV Sandhausen)
|22
|2008/2009
|Anton Fink (SpVgg Unterhaching)
|21