Die Torschützenkönige der 3. Liga

Saison Spieler Tore
2024/2025 Fatih Kaya (SV Wehen Wiesbaden) 20
2023/2024 Jannik Mause (FC Ingolstadt) 18
2022/2023 Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) 25
2021/2022 Marcel Bär (TSV 1860 München) 21
2020/2021 Sascha Mölders (TSV 1860 München) 22
2019/2020 Kwasi Okyere Wriedt (FC Bayern München II) 24
2018/2019 Marvin Pourié (Karlsruher SC) 22
2017/2018 Manuel Schäffler (SV Wehen Wiesbaden) 22
2016/2017 Christian Beck (1. FC Magdeburg) 17
2015/2016 Justin Eilers (Dynamo Dresden) 23
2014/2015 Fabian Klos (Arminia Bielefeld) 23
2013/2014 Dominik Stroh-Engel (SV Darmstadt 98) 27
2012/2013 Anton Fink (Chemnitzer FC)
Fabian Klos (Arminia Bielefeld)		 20
2011/2012 Marcel Reichwein (Rot-Weiß Erfurt) 17
2010/2011 Domi Kumbela (Eintracht Braunschweig)
Patrick Mayer (1. FC Heidenheim)		 19
2009/2010 Regis Dorn (SV Sandhausen) 22
2008/2009 Anton Fink (SpVgg Unterhaching) 21

