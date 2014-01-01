Ligen Männer

Zuschauerzahlen 3. Liga
SAISON 3. LIGA 3. LIGA PRO SPIEL
2023/2024 3.688.800 9707
2022/2023 3.115.602 8199
2021/2022 2.002.431 5855
2020/2021 (*Corona-Saison) 245.214 323
2019/2020 (*Corona-Saison) 2.348.000 6181
2018/2019 3.090.122 8132
2017/2018 2.348.630 6132
2016/2017 2.268.748 5943
2015/2016 2.687.035 7071
2014/2015 2.563.562 6746
2013/2014 2.321.252 6109
2012/2013 2.340.861 6160
2011/2012 1.737.336 4572
2010/2011 2.125.282 5593
2009/2010 1.951.798 5136
2008/2009 2.136.190 5622

