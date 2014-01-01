Ligen Männer
3. Liga
Zuschauerzahlen 3. Liga
|SAISON
|3. LIGA
|3. LIGA PRO SPIEL
|2023/2024
|3.688.800
|9707
|2022/2023
|3.115.602
|8199
|2021/2022
|2.002.431
|5855
|2020/2021 (*Corona-Saison)
|245.214
|323
|2019/2020 (*Corona-Saison)
|2.348.000
|6181
|2018/2019
|3.090.122
|8132
|2017/2018
|2.348.630
|6132
|2016/2017
|2.268.748
|5943
|2015/2016
|2.687.035
|7071
|2014/2015
|2.563.562
|6746
|2013/2014
|2.321.252
|6109
|2012/2013
|2.340.861
|6160
|2011/2012
|1.737.336
|4572
|2010/2011
|2.125.282
|5593
|2009/2010
|1.951.798
|5136
|2008/2009
|2.136.190
|5622