Meisterschale der A-Junioren

Die Meisterschale wird an den Titelträger der A-Junioren-Bundesliga, der sich in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren durchgesetzt hat, verliehen. Im April 2023 löste die neue Meisterschale die bisherige Trophäe ab. Zum ersten Mal kann der 1. FSV Mainz 05 als Deutscher Meister 2023 diese neue Trophäe entgegennehmen, welche dem Klub eine hervorragende Jugendarbeit attestiert und eine große Auszeichnung darstellt.

Die Meisterschale wurde von der Silbermanufaktur Koch & Bergfeld aus Bremen entworfen und gefertigt. Sie ist modern, zukunftsweisend und qualitativ hochwertig und somit Ausdruck des wichtigsten nationalen Wettbewerbs im Juniorenbereich in Deutschland. Die Trophäe ist angelehnt an den silbrigen großen Bruder: die Meisterschale der Herren-Bundesliga. Auf ihr sind erstmalig die Namen aller Deutschen A-Junioren-Meister seit 1969 verewigt - beginnend mit dem VfL Bochum. Die neue Meisterschale stellt die Werte der A-Junioren-Bundesliga dar, die gemeinsam auf der Managertagung mit den Klubs der Junioren-Bundesligen erarbeitet wurden.

Die drei Stufen, in die die Gravuren der Deutschen Meister eingebettet sind, versinnbildlichen die harte Arbeit und das Talent, das für den Aufstieg in die höchste Junioren-Spielklasse Deutschlands nötig ist. Die drei Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West der A-Junioren-Bundesliga kommen durch den dreigeteilten und vergoldeten inneren Ring zur Geltung. Die umkreisenden Buchstaben "A" stellen einerseits das "A" des A-Junioren-Wettbewerbs dar, andererseits symbolisiert die Anzahl "11" die elf Spieler einer Mannschaft und den damit verbundenen Teamgeist. Die Spitzen der "A's" deuten in die Mitte der Meisterschale und skizzieren das Streben nach Erfolg. Im Inneren der Schale ist ein NFC-Tag eingesetzt, der die Innovation der deutschen Talentförderung symbolisiert und die Vergangenheit und Gegenwart auf einfache Weise kontaktlos mit dem Smartphone erlebbar macht.

Die Trophäe hat einen Durchmesser von 49 Zentimetern, wiegt sechs Kilogramm – bestehend aus Messing mit versilberten und feinvergoldeten Oberflächen – und wurde in mehr als 150 Handarbeitsstunden hergestellt.