Sportschule Schöneck

Wer auch abseits des Trainings aktiv bleiben möchte, findet direkt ab dem Gelände den perfekten Einstieg in zahlreiche Wanderwege. Sie eignen sich sowohl für ausgedehnte Touren als auch für kurze, entspannte Spaziergänge – ideal, um die Umgebung zu entdecken und frische Energie zu tanken. Die Stadt Karlsruhe bietet eine bunte Mischung aus Shoppingmöglichkeiten, spannenden Events auf dem Messegelände, dem Zoologischen Stadtgarten sowie einer vielfältigen Theater- und Museumslandschaft. Auch die Umgebung lädt zu abwechslungsreichen Ausflügen ein: Schwarzwald, Rhein, Elsass und Pfalz liegen praktisch direkt vor der Tür und sind ideal für spontane Entdeckungstouren.

Idyllische Lage mit Panoramablick

Moderne Unterkünfte und Gastronomie vor Ort

Top Traininsbedingungen für für alle Alters- und Leistungsstufen

Modern ausgestattete Rasen- und Kunstrasenplätze

Multi-Sport Areal mit Hallen, Courts und vielseitigen Trainingsflächen

Ein Ort, an dem Sportler alles Disiplienen gemeinsam wachsen