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Sportschule SchöneckZur Sportschule Schöneck
Mehr als eine Sportschule – ein Ort, der verbindet
Über den Dächern von Karlsruhe liegt die Sportschule Schöneck – ein Ort, an dem Sport, Lernen und Gemeinschaft seit 1953 zuhause sind. Das weitläufige Gelände bietet perfekte Voraussetzungen für Training, Fortbildung und Wettkampfvorbereitung. Als Leistungszentrum und Stützpunkt für zahlreiche Sportarten ist Schöneck Treffpunkt für Athletinnen, Trainer, Vereine und Auswahlteams aus aller Welt. Gleichzeitig schätzen Unternehmen und Organisationen die inspirierende Umgebung für Seminare, Schulungen und moderne Tagungsformate.
Sport
Business
Die Tagungs- und Seminarräume bieten optimale Voraussetzungen für Meetings, Workshops und Schulungen in unterschiedlichen Formaten. Die Räume sind flexibel nutzbar und ermöglichen eine individuelle Gestaltung je nach Veranstaltungsbedarf. Umfangreiche Moderationsmaterialien wie Metaplanwände, Pinnwände und Moderationskoffer stehen zur Verfügung. Sie eignen sich beispielsweise für Präsentationen und sind hierfür mit moderner Technik wie Beamer und Fernsehern ausgestattet.
Hotel
Sonderevents & Gastronomie
Im Bereich Gastronomie & Sonderevents bietet die Sportschule eine ganztägige Verpflegung sowie flexible Möglichkeiten für Veranstaltungen auf Anfrage.
- Restaurant in der Sportschule (ganztägiges Angebot vom Frühstück bis Abendbuffet, inklusive vielfältiger vegetarischer und vollwertiger Gerichte)
- Sonderevents (auf Anfrage möglich)
Freizeit
Wer auch abseits des Trainings aktiv bleiben möchte, findet direkt ab dem Gelände den perfekten Einstieg in zahlreiche Wanderwege. Sie eignen sich sowohl für ausgedehnte Touren als auch für kurze, entspannte Spaziergänge – ideal, um die Umgebung zu entdecken und frische Energie zu tanken. Die Stadt Karlsruhe bietet eine bunte Mischung aus Shoppingmöglichkeiten, spannenden Events auf dem Messegelände, dem Zoologischen Stadtgarten sowie einer vielfältigen Theater- und Museumslandschaft. Auch die Umgebung lädt zu abwechslungsreichen Ausflügen ein: Schwarzwald, Rhein, Elsass und Pfalz liegen praktisch direkt vor der Tür und sind ideal für spontane Entdeckungstouren.
- Idyllische Lage mit Panoramablick
- Moderne Unterkünfte und Gastronomie vor Ort
- Top Traininsbedingungen für für alle Alters- und Leistungsstufen
- Modern ausgestattete Rasen- und Kunstrasenplätze
- Multi-Sport Areal mit Hallen, Courts und vielseitigen Trainingsflächen
- Ein Ort, an dem Sportler alles Disiplienen gemeinsam wachsen