16 mal gut aufgestellt
Sportschule OberwerthZur Sportschule Oberwerth
Zu Gast bei Freunden – Sportschule Oberwerth
Die Sportschule Oberwerth ist das Ausbildungs- und Tagungszentrum des Fußballverbandes Rheinland und verfügt über 42 modern ausgestattete Doppel- bzw. Mehrbettzimmer, teilweise mit herrlichem Blick auf den Rhein. Alle Zimmer mit insgesamt 92 Betten sind mit Dusche, WC, Fernsehgerät und Internetzugang ausgestattet. Vier Zimmer sind behindertengerecht ausgebaut. Unsere drei modernen Tagungsräume sind mit Beamer, Video, PC-Anschluss inkl. Internetzugang, Overheadprojektor, Leinwand und Flipchart ausgestattet. Die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer kann bis zu 50 Personen betragen. Ein Seminarraum kann auf Wunsch mit Schulungsrechnern ausgestattet werden. Gerne bieten wir Ihnen zu Ihren Veranstaltungen und Tagungen auch Getränke und Verpflegung an. Für Veranstaltungen jeder Art steht Ihnen unser Wintergarten zur Verfügung. Wir sind gerne bei der Planung Ihrer Familienfeier oder geselligen Veranstaltung behilflich. Die SKY-Sportsbar „Dritte Halbzeit“ hat täglich geöffnet.
Sport
Im Bereich Sport steht eine gepflegte Außenanlage für sportliche Aktivitäten zur Verfügung.
- Rasenplatz (1x)
Business
Die Tagungs- und drei Seminarräume bieten optimale Voraussetzungen für Meetings, Workshops und Schulungen in unterschiedlichen Formaten. Die Räume sind flexibel nutzbar und ermöglichen eine individuelle Gestaltung je nach Veranstaltungsbedarf. Umfangreiche Moderationsmaterialien wie Metaplanwände, Pinnwände und Moderationskoffer stehen zur Verfügung. Sie eignen sich beispielsweise für Präsentationen und sind hierfür mit moderner Technik wie Beamer und Fernsehern ausgestattet.
Hotel
Gastronomie & Sonderevents
Im Bereich Gastronomie & Sonderevents bietet die Sportschule attraktive Möglichkeiten für Verpflegung und Veranstaltungen.
- Restaurant in der Sportschule
- Kneipe / Gaststätte
- Sonderevents
Freizeit
Rund um die Sportschule Oberwerth erwartet Sie die perfekte Mischung aus Bewegung, Erholung und Erlebnis. Die einzigartige Lage in Koblenz — direkt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel — bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: entspannte Spaziergänge am Wasser, abwechslungsreiche Rad- und Wanderwege sowie die lebendige Altstadt mit gemütlichen Cafés und Restaurants. Sehenswürdigkeiten wie das Deutsches Eck oder die Festung Ehrenbreitstein laden zu unvergesslichen Ausflügen ein. Ob aktive Erholung oder kulturelle Entdeckung – in Koblenz findet jeder Gast den passenden Ausgleich zum Sportprogramm.