Zu Gast bei Freunden – Sportschule Oberwerth

Die Sportschule Oberwerth ist das Ausbildungs- und Tagungszentrum des Fußballverbandes Rheinland und verfügt über 42 modern ausgestattete Doppel- bzw. Mehrbettzimmer, teilweise mit herrlichem Blick auf den Rhein. Alle Zimmer mit insgesamt 92 Betten sind mit Dusche, WC, Fernsehgerät und Internetzugang ausgestattet. Vier Zimmer sind behindertengerecht ausgebaut. Unsere drei modernen Tagungsräume sind mit Beamer, Video, PC-Anschluss inkl. Internetzugang, Overheadprojektor, Leinwand und Flipchart ausgestattet. Die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer kann bis zu 50 Personen betragen. Ein Seminarraum kann auf Wunsch mit Schulungsrechnern ausgestattet werden. Gerne bieten wir Ihnen zu Ihren Veranstaltungen und Tagungen auch Getränke und Verpflegung an. Für Veranstaltungen jeder Art steht Ihnen unser Wintergarten zur Verfügung. Wir sind gerne bei der Planung Ihrer Familienfeier oder geselligen Veranstaltung behilflich. Die SKY-Sportsbar „Dritte Halbzeit“ hat täglich geöffnet.