16 mal gut aufgestellt

Sportschule Hennef

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Trainieren.Tagen.Wohlfühlen.

Die Sportschule Hennef vereint all das auf eine einzigartige Art und Weise: Die Verbindung aus einem Leistungszentrum mit professionellen Sportstätten, einem Tagungszentrum mit optimalen Möglichkeiten für Seminare, Tagungen oder Kongresse und einem idyllischen Ambiente für Feiern, Events und Gastronomie mit zugleich perfekter infrastruktureller Anbindung macht die Sportschule Hennef zu einer der national wie international besten Adressen ihrer Art. Ob Sportler, Tagungs- oder Übernachtungsgast: Nutzen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten. Wir sind Ihr Ansprechpartner für einen gelungenen Aufenthalt!

Sport

3

Rasenplätze

4

Kunstrasenplätze

1 großer Kunstrasenplatz, 1 Kleinspielfeld und 2 Soccer-Courts

1

Fußballhalle

Kunstrasen (Spielfeld 60x40m)

1

Sporthalle

Multifunktionshalle (820qm)

1

Dreifach-/Mehrfach-Halle

Mit ausfahrbarer Tribüne, teilbar in 3 Teile, 1.300qm

2

Schwimmbecken

Freibad (50m, 8 Bahnen, nicht beheizt, 5m-Turm, 3m-Turm, 1m-Brett), Hallenbad (25m, 4 Bahnen, beheizt, 3m-Turm, 1m-Brett)

4

Spezialhallen

Boxerhalle, Judo-/Taekwondohalle, Ringerhalle, Gewichtheberhalle

1

Beach-Anlage

Beach-Volleyball und Beach-Soccer, 30m x 15m

1

Gym

Krafttrainingsgeräte, freie Gewichte, Laufbänder, Ruderergometer, Crosstrainer, Fahrradergometer, Spinning-Bikes

2

Tratan-Laufbahn

1x Tartan-Laufbahn, 1x Sprintstrecke (60m)

Business

Die Tagungs- und Seminarräume bieten vielfältige Möglichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlichster Art – von kleineren Arbeitsgruppen bis hin zu größeren Tagungen und Präsentationen. Ergänzt wird das Angebot durch großzügige Veranstaltungsflächen wie die Aula, die sich flexibel für größere Events nutzen lassen. Alle Räume sind mit moderner Präsentationstechnik, leistungsstarkem WLAN sowie umfangreichen Moderationsmaterialien ausgestattet. Für professionelle Veranstaltungen stehen zudem Beschallungs- und Mikrofonanlagen sowie Videokonferenztechnik zur Verfügung.

JOHANNES HAAS

3

Tagungsräume

Raum Euskirchen (132qm), Raum Köln (123qm), Raum Düren (106qm)

5

Seminarräume

Raum Aachen (76qm), Raum Heinsberg (76qm), Raum Hennef (64qm), Raum Rhein-Erft (55qm), Raum Söven (64qm)

4

Gruppenräume

Raum Berg, Raum Bonn, Raum Mittelrhein, Raum Sieg

3

Auditorien

Aula (287qm), Sporthalle (820qm), Dreifachhalle (1.300qm)

1

Aula

Deckenbeamer und Großleinwand, Beschallungs- und Mikrofonanlage, Videokonferenztechnik

1

Raum Euskirchen

Deckenbeamer und LED-Großleinwand, Beschallungs- und Mikrofonanlage, Videokonferenztechnik

Hotel

212

Betten

In drei verschiedenen Kategorien: Klassik, Komfort und Premium

33

Einzelzimmer

64

Doppelzimmer

17

3- /4- Zimmer

Dreibettzimmer, davon 16 mit Hochbett

Gastronomie & Sonderevents

Im Bereich Gastronomie & Sonderevents bietet die Sportschule ein vielfältiges Verpflegungsangebot sowie besondere Aktionen und saisonale Events.

  • Restaurant in der Sportschule (Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform)
  • Kneipe / Gaststätte (Getränke und Snacks, täglich ab 19:00 Uhr außer sonntags)
  • Sonderevents (z. B. Osterbrunch, Spargelbuffet, Gänseessen)
  • Besondere Angebote (Grillbuffets sowie Sonderbuffets und -Menüs auf Anfrage)
  • Außenterrasse (große Außenterrasse für bis zu 100 Personen)

Freizeit

Die Umgebung der Sportschule bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

  • Kletterwald Hennef (auf dem Gelände der Sportschule)
  • Natursteig Sieg (200km Wanderwege von Siegburg bis Siegen)
  • Erlebniswege Sieg (28 Rundwege mit Infostationen)
  • Radweg Sieg (60km von Windeck bis zur Mündung)
  • Siebengebirge/Drachenfels
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