Trainieren.Tagen.Wohlfühlen.

Die Sportschule Hennef vereint all das auf eine einzigartige Art und Weise: Die Verbindung aus einem Leistungszentrum mit professionellen Sportstätten, einem Tagungszentrum mit optimalen Möglichkeiten für Seminare, Tagungen oder Kongresse und einem idyllischen Ambiente für Feiern, Events und Gastronomie mit zugleich perfekter infrastruktureller Anbindung macht die Sportschule Hennef zu einer der national wie international besten Adressen ihrer Art. Ob Sportler, Tagungs- oder Übernachtungsgast: Nutzen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten. Wir sind Ihr Ansprechpartner für einen gelungenen Aufenthalt!