16 mal gut aufgestellt
Sportschule Bad BlankenburgZur Sportschule Bad Blankenburg
Hier ist Sport zu Hause!
Im grünen Herzen Deutschlands ist die Landessportschule Bad Blankenburg das größte Sport- und Tagungszentrum Thüringens. Idyllisch im Schwarzatal, umgeben vom Thüringer Wald, bietet das 15 Hektar große Gelände moderne Sportanlagen, 3.500 m² Hallenfläche, 20 flexible Seminarräume sowie 5 Rasenplätze und 1 Kunstrasenplatz. Nationale und internationale Sportler sowie Vereine, Institutionen und Unternehmen nutzen die Anlage für Trainingslager, Wettkämpfe, Tagungen und Bildungsangebote. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Tagungsräume, Freizeit- und Bildungsangebote, eine Saunalandschaft mit regenerativem Zentrum sowie den ChampionsPub. Freundliche Mitarbeiter sorgen für einen angenehmen Aufenthalt.
Sport
4
Sporthallen
Kampfsportraum 11m x 12m, Gymnastiksaal 11m x 11m, Turnhalle 20m x 15m, Kraftraum 12m x 12m
1
Leichtathletikstadion
Mit 400 m Bahn mit 4x400m, 6x100m, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, 2x Weitsprunganlage, Werferkäfig
1
3-Felder Beachvolleyballanlage
Lehmfreier Quarzsand, Strom und Wasser direkt an der Anlage, umliegende Hügel als Zuschauerränge und Ballfangschutz
Business
Die Tagungs- und Seminarräume bieten vielseitige Möglichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlichster Größenordnungen – von kleinen Gruppenarbeiten bis hin zu größeren Meetings und Konferenzen. Ein großzügiges Auditorium ergänzt das Angebot und eignet sich ideal für Präsentationen und größere Veranstaltungen. Alle Räume verfügen über eine entsprechende technische sowie organisatorische Grundausstattung und schaffen optimale Bedingungen für erfolgreiche Tagungen. Mobile Bühnenteile ermöglichen zudem eine flexible Raumgestaltung.
Hotel
Gastronomie & Sonderevents
Im Bereich Gastronomie & Sonderevents bietet die Sportschule vielseitige Angebote für Verpflegung sowie individuell planbare Veranstaltungen und Events.
- Restaurant in der Sportschule (Sportrestaurant)
- Kneipe / Gaststätte (Championspub)
- Sonderevents (z. B. Grillabende, Konferenzversorgung und Buffets)
- Außer Haus Catering (auf Anfrage möglich)
Freizeit
Die Umgebung der Sportschule bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
- Freibad direkt neben der Sportschule
- Bowlingbahn direkt neben der Sportschule
- Programmbaustein Bogenschießen
- Programmbaustein Biathlonschießen
- Programmbaustein MTB- Tour
- Programmbaustein Floßbau
- Programmbaustein GPS- teamrallye
- Programmbaustein „Unser Team bewegt sich“ Programmbaustein Yoga Programmbaustein Crossgolf