Sportschule Bad Blankenburg

Hier ist Sport zu Hause!

Im grünen Herzen Deutschlands ist die Landessportschule Bad Blankenburg das größte Sport- und Tagungszentrum Thüringens. Idyllisch im Schwarzatal, umgeben vom Thüringer Wald, bietet das 15 Hektar große Gelände moderne Sportanlagen, 3.500 m² Hallenfläche, 20 flexible Seminarräume sowie 5 Rasenplätze und 1 Kunstrasenplatz. Nationale und internationale Sportler sowie Vereine, Institutionen und Unternehmen nutzen die Anlage für Trainingslager, Wettkämpfe, Tagungen und Bildungsangebote. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Tagungsräume, Freizeit- und Bildungsangebote, eine Saunalandschaft mit regenerativem Zentrum sowie den ChampionsPub. Freundliche Mitarbeiter sorgen für einen angenehmen Aufenthalt.