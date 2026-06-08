SportCentrum Kaiserau

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Die Tagungs- und Seminarräume bieten vielfältige Möglichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlicher Größe – von kleineren Gruppenarbeiten bis hin zu größeren Meetings und Workshops. Moderne Präsentationstechnik sowie kostenfreies WLAN stehen in allen Räumen zur Verfügung. Zusätzlich sind sämtliche Räume mit Metaplanwänden, Flipcharts und Moderationskoffern ausgestattet. Für hybride Formate können mobile Videokonferenzsysteme flexibel eingesetzt werden.