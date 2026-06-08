16 mal gut aufgestellt
SportCentrum KaiserauZum SportCentrum Kaiserau
Ihre Basis für Spitzenleistung
Das SportCentrum Kaiserau vereint Sportschule, Hotel und moderne Tagungsmöglichkeiten. Zentral gelegen, im Herzen Westfalens, profitiert Ihre Veranstaltung von professionellen Tagungsräumen, persönlichem Service und vielfältigen Sportmöglichkeiten. Ob Seminar, Workshop oder Trainingslager– hier finden Sie optimale Bedingungen für produktives Arbeiten und erfolgreiche Aufenthalte.
Sport
Business
Die Tagungs- und Seminarräume bieten vielfältige Möglichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlicher Größe – von kleineren Gruppenarbeiten bis hin zu größeren Meetings und Workshops. Moderne Präsentationstechnik sowie kostenfreies WLAN stehen in allen Räumen zur Verfügung. Zusätzlich sind sämtliche Räume mit Metaplanwänden, Flipcharts und Moderationskoffern ausgestattet. Für hybride Formate können mobile Videokonferenzsysteme flexibel eingesetzt werden.
Hotel
Gastronomie & Sonderevents
Im Bereich Gastronomie & Sonderevents stehen verschiedene Angebote für Verpflegung und geselliges Beisammensein zur Verfügung.
- Restaurant in der Sportschule (Buffetrestaurant oder individuelle Verpflegung)
- Kneipe / Gaststätte
- Kegelbahn (2 Bahnen)
Freizeit
Die Umgebung der Sportschule bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
- Flughafen Dortmund 10 km
- DFB Fußballmuseum 16 km
- Messe Dortmund 19 km
- Signal Iduna Park 19 km
- Ruhrstadion Bochum 35 km
- Zeche Zollverein Essen 52 km