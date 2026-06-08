16 mal gut aufgestellt

SportCentrum Kaiserau

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Ihre Basis für Spitzenleistung

Das SportCentrum Kaiserau vereint Sportschule, Hotel und moderne Tagungsmöglichkeiten. Zentral gelegen, im Herzen Westfalens, profitiert Ihre Veranstaltung von professionellen Tagungsräumen, persönlichem Service und vielfältigen Sportmöglichkeiten. Ob Seminar, Workshop oder Trainingslager– hier finden Sie optimale Bedingungen für produktives Arbeiten und erfolgreiche Aufenthalte.

Sport

4

Rasenplätze

105m x 70m, 1 Leichtathletikfeld

1

Kunstrasenplatz

105m x 68m

1

Fußballhalle

40m x 25m

1

Sporthalle

36m x 30m, Fußball, Basketball, Volleyball

2

Dreifach-/Mehrzweck-Hallen

27m x 15m, 25m x 12m

1

Leichtathletikhalle

Sprunganlagen, Wurfkäfig, Laufbahn

1

Gymnastikhalle

25m x 12m, Tischtennis, Tanzen

1

Beachsoccer

30m x 20m

1

Laufbahn

400m Rundbahn

Business

Die Tagungs- und Seminarräume bieten vielfältige Möglichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlicher Größe – von kleineren Gruppenarbeiten bis hin zu größeren Meetings und Workshops. Moderne Präsentationstechnik sowie kostenfreies WLAN stehen in allen Räumen zur Verfügung. Zusätzlich sind sämtliche Räume mit Metaplanwänden, Flipcharts und Moderationskoffern ausgestattet. Für hybride Formate können mobile Videokonferenzsysteme flexibel eingesetzt werden.

2

Tagungsräume

145 - 250 qm, für 40-250 Personen

9

Seminarräume

44 – 103 qm, für 20-65 Personen

4

Gruppenräume

28 – 34 qm, für 12-14 Personen

Hotel

262

Betten

In drei Kategorien. Standard- oder Komfortzimmer in der Schule und Hotelzimmer.

42

Einzelzimmer

110

Doppelzimmer

Davon 48 im Hotel.

1

Cafeteria

Unsere „Vereinskneipe“ für den gemütlichen Ausklang.

1

Wellnessbereich

Mit Sauna, Dampfbad, Fitnessbereich und Massageliegen.

Gastronomie & Sonderevents

Im Bereich Gastronomie & Sonderevents stehen verschiedene Angebote für Verpflegung und geselliges Beisammensein zur Verfügung.

  • Restaurant in der Sportschule (Buffetrestaurant oder individuelle Verpflegung)
  • Kneipe / Gaststätte
  • Kegelbahn (2 Bahnen)

Freizeit

Die Umgebung der Sportschule bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

  • Flughafen Dortmund 10 km
  • DFB Fußballmuseum 16 km
  • Messe Dortmund 19 km
  • Signal Iduna Park 19 km
  • Ruhrstadion Bochum 35 km
  • Zeche Zollverein Essen 52 km
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