16 mal gut aufgestellt
Hermann Neuberger SportschuleZur Hermann Neuberger Sportschule
Ein Zentrum für Entwicklung, Talent und Gemeinschaft: Der Sportcampus Saarbrücken
Die SFV Sportschule liegt auf dem Gelände des Sportcampus Saar. Der Sportcampus Saarbrücken (LSVS) steht für die Zukunft des Sports im Saarland: ein zentraler Ort für Ausbildung, Entwicklung und Begegnung mit moderner Infrastruktur und klarer Vision. Für den Fußballverband ist er mehr als ein Trainingsgelände – hier werden Talente gefördert, Trainer qualifiziert und Vereine gestärkt. Leistungs- und Breitensport greifen ineinander und schaffen eine offene, inspirierende Atmosphäre. Gruppen und Teams finden ideale Bedingungen für Trainingslager und Lehrgänge: hochwertige Plätze, kurze Wege, professionelle Organisation sowie Unterkünfte und Räume für Austausch. So entstehen sportlicher Fortschritt und echter Teamgeist. Ein Ort, der verbindet und Zukunft gestaltet.
Sport
Business
Die Tagungs- und Seminarräume der Sportschule sind vielseitig nutzbar und bieten ideale Voraussetzungen für Workshops, Seminare und Meetings. Alle Räume sind mit Beamer und Whiteboard ausgestattet. Zusätzlich stehen Moderationskoffer, Metaplanwände und Flipcharts zur Verfügung. Für eine abwechslungsreiche Pausengestaltung ergänzen Tischtennisplatte und Tischkicker das Angebot.
Hotel
Gastronomie & Sonderevents
Im Bereich Gastronomie & Sonderevents bietet die Sportschule vielfältige Möglichkeiten für Verpflegung, Veranstaltungen und besondere Anlässe.
- Restaurant in der Sportschule
- Kneipe / Gaststätte
- Sonderevents
- Außer Haus Catering
- Snack- & Kaffeeautomaten
Freizeit
Die Umgebung der Sportschule bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestalltung.
- Beachvolleyball (auf Anfrage)
- Freibad
- Kletterpark
- Stadtanbindung (Saarbrücken)
- Waldanbindung
- Wildpark