Hermann Neuberger Sportschule

Ein Zentrum für Entwicklung, Talent und Gemeinschaft: Der Sportcampus Saarbrücken

Die SFV Sportschule liegt auf dem Gelände des Sportcampus Saar. Der Sportcampus Saarbrücken (LSVS) steht für die Zukunft des Sports im Saarland: ein zentraler Ort für Ausbildung, Entwicklung und Begegnung mit moderner Infrastruktur und klarer Vision. Für den Fußballverband ist er mehr als ein Trainingsgelände – hier werden Talente gefördert, Trainer qualifiziert und Vereine gestärkt. Leistungs- und Breitensport greifen ineinander und schaffen eine offene, inspirierende Atmosphäre. Gruppen und Teams finden ideale Bedingungen für Trainingslager und Lehrgänge: hochwertige Plätze, kurze Wege, professionelle Organisation sowie Unterkünfte und Räume für Austausch. So entstehen sportlicher Fortschritt und echter Teamgeist. Ein Ort, der verbindet und Zukunft gestaltet.