16 mal gut aufgestellt

Sportschulen

Für Erfolge und Momente

Gut aufgestellt für ihren Aufenthalt

Die Sportschulen der Landesverbände und des DFB bieten optimale Bedingungen für Sport, Bildung und Begegnung. Deutschlandweit stehen 16 Standorte für Qualität, Erfahrung und Leidenschaft im Sport. Von Moderner Trainingsinfrastruktur über vielfältige Seminarräume bis hin zur Unterkunft und Gastronomie. Jede Sportschule ist einzigartig und gleichzeitig Teil eines starken Netzwerks: Gemeinsam setzen wir Maßstäbe für Ausbildung, Entwicklung und gelebte Fußballkultur.

Unsere Sportschulen im Überblick

Saarländischer Fußballverband

Herrmann Neuberger Sportschule

Mehr Informationen
Südwestdeutscher Fußballverband

SportCentrum Kaiserau

Mehr Informationen
Thüringer Fußball-Verband

Sportschule Bad Blankenburg

Mehr Informationen
Fußball-Verband Mittelrhein

Sportschule Hennef

Mehr Informationen
Fußballverband Rheinland

Sportschule Oberwerth

Mehr Informationen
Badischer Fußballverband

Sportschule Schöneck

Mehr Informationen
Für Erfolge und Momente

Leitbild

Die Sportschulen verbinden sportliche Exzellenz mit Bildung, Gemeinschaft und nachhaltigem Handeln – als starke Partner für Vereine, Verbände und Talente. Sie stehen für Fairplay, Vielfalt und Verlässlichkeit und schaffen eine inspirierende Umgebung für Entwicklung, Erfolg und unvergessliche Momente.
Zum Leitbild

Unsere Partner

instagramfacebookxlinkedinonefootballtiktokyoutube