Gut aufgestellt für ihren Aufenthalt

Die Sportschulen der Landesverbände und des DFB bieten optimale Bedingungen für Sport, Bildung und Begegnung. Deutschlandweit stehen 16 Standorte für Qualität, Erfahrung und Leidenschaft im Sport. Von Moderner Trainingsinfrastruktur über vielfältige Seminarräume bis hin zur Unterkunft und Gastronomie. Jede Sportschule ist einzigartig und gleichzeitig Teil eines starken Netzwerks: Gemeinsam setzen wir Maßstäbe für Ausbildung, Entwicklung und gelebte Fußballkultur.