Sicher organisieren. Richtig handeln. Verantwortung übernehmen.

Diese Schulung unterstützt Vereinsverantwortliche und Ordner*innen dabei, sich optimal auf ihre Aufgaben und Pflichten rund um den Spieltag vorzubereiten. Als Veranstalter trägt dein Verein nicht nur organisatorische Verantwortung, sondern ist auch rechtlich in der Pflicht, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

Ob Platzordnung, Ordnungsdienst oder Haftung – du erfährst in dieser Schulung, welche Maßnahmen zwingend notwendig sind, um Spieltage rechtskonform und sicher zu gestalten. Denn: Wer organisiert, trägt Verantwortung.

Die Schulung besteht aus fünf kompakten Modulen – praxisnah, verständlich und jederzeit abrufbar.

Zielgruppe:

Vereinsvorstände

Sicherheits- und Veranstaltungsverantwortliche

Platzwarte

Ordnungsdienstleiter*innen & Ordner*innen

Jugendleiter*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen

Egal ob du neu in deiner Funktion bist oder deine Kenntnisse vertiefen willst – diese Schulung hilft dir dabei, deinen Verein als Veranstalter korrekt aufzustellen und den Spielbetrieb verlässlich abzusichern.