Online-Schulung

für Vereinsverantwortliche und Ordner*innen

Sicher organisieren. Richtig handeln. Verantwortung übernehmen.

Diese Schulung unterstützt Vereinsverantwortliche und Ordner*innen dabei, sich optimal auf ihre Aufgaben und Pflichten rund um den Spieltag vorzubereiten. Als Veranstalter trägt dein Verein nicht nur organisatorische Verantwortung, sondern ist auch rechtlich in der Pflicht, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

Ob Platzordnung, Ordnungsdienst oder Haftung – du erfährst in dieser Schulung, welche Maßnahmen zwingend notwendig sind, um Spieltage rechtskonform und sicher zu gestalten. Denn: Wer organisiert, trägt Verantwortung.

Die Schulung besteht aus fünf kompakten Modulen – praxisnah, verständlich und jederzeit abrufbar.

Zielgruppe:

  • Vereinsvorstände
  • Sicherheits- und Veranstaltungsverantwortliche
  • Platzwarte
  • Ordnungsdienstleiter*innen & Ordner*innen
  • Jugendleiter*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen

Egal ob du neu in deiner Funktion bist oder deine Kenntnisse vertiefen willst – diese Schulung hilft dir dabei, deinen Verein als Veranstalter korrekt aufzustellen und den Spielbetrieb verlässlich abzusichern.

Verkehrssicherungspflicht des Vereins

Modul 1

Was bedeutet das konkret? Welche Gefahren müssen abgesichert sein? Welche Verantwortung trägt der Verein?

Zur Schulung

Hausrecht des Vereins

Modul 2

Wer darf was – und wie setzt man Regelungen rechtssicher durch?

Zur Schulung

Ordnungsdienst & Sicherheitsmaßnahmen

Modul 3

Wie organisiert man einen funktionierenden Ordnungsdienst? Was dürfen Ordner*innen und was nicht?

Zur Schulung

Haftung & Versicherung

Modul 4

Wer haftet wann? Welche Themen muss der Veranstalter beachten?

Zur Schulung

Deeskalation & Konfliktmanagement

Modul 5

Wie reagiert man souverän auf Konflikte? Wie kann der Ordnungsdienst deeskalierend eingreifen?

Zur Schulung

VERANSTALTERRECHTE UND PFLICHTEN

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