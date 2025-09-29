So kann die Umsetzung aussehen:

Entscheidend für mehr Freude, eine höhere Intensität für alle und größere Wiederholungszahlen sind mehrere Kleinspielfelder. Selbst eine Sporthallen-Hälfte lässt sich dritteln.

Für jedes Spielfeld braucht es mindestens zwei Tore. Das können Minitore sein, Stangen-, Hütchen- oder Taschentore.

Hinzu kommen mindestens ein Ball pro Kleinspielfeld

Eine*n Spielfeldbegleiter*in. Diese Rolle können sowohl Lehrer*innen als auch Freiwillige oder Schüler*innen übernehmen. Sie sorgen für eine schnelle Spielfortsetzung sowie das Einhalten der Spielregeln.

Und dann kann es in kleinen Mannschaftsgrößen auch schon losgehen. Genauso gut könnten die Kinder auf einem Feld kicken, auf dem zweiten Handball und einem weiteren Basketball spielen. Hannes Wolf sagt: „Unsere Vision ist, dass jedes Kind mehrmals pro Woche einen polysportiven Zugang zu 3-gegen-3-Spielen hat.“