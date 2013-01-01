Nutzungsbedingungen DFB.TV

Anwendungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung von DFB.TV+, einem Streamingangebot des Deutschen Fußball-Bundes, das sowohl als mobile App als auch als Webseite verfügbar ist. Sie regeln die von der DFB GmbH & Co. KG ("DFB") als Vertragspartner zu erbringenden Leistungen sowie die Rechte und Pflichten der Nutzer*innen.

Zusätzliche allgemeine Regelungen, die auf die Nutzung von DFB.TV+ Anwendung finden, ergeben sich aus weiteren DFB-Dokumenten (insbesondere den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Apps und Portale des DFB https://www.dfb.de/nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung des DFB https://www.dfb.de/datenschutzerklaerung).

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen von DFB.TV+ gehen den allgemeinen Regelungen im Falle von Widersprüchen vor.

1. Registrierung

Um DFB.TV+ nutzen zu können, ist eine Registrierung unter https://watch.dfbtvplus.de erforderlich. Die Nutzung von DFB.TV+ ist ausschließlich kostenpflichtig und erst nach Abschluss eines entsprechenden Vertrags möglich. Die Einzelheiten zum Vertragsschluss sind in Ziffer 3. geregelt. Nutzerinnen sind verpflichtet, Angaben im Rahmen der Registrierung wahrheitsgemäß zu machen. Bei unvollständigen oder nicht korrekten Daten in den Pflichtfeldern, insbesondere bei fehlerhaften E-Mail-Adressen, behält sich der DFB vor, die Profile der entsprechenden Nutzerinnen zu löschen. Die Kommunikation vom DFB zur Vertragsabwicklung erfolgt an die von Nutzer*innen hinterlegte E-Mail-Adresse.

1.1 Abonnement-Optionen

DFB.TV+ ist ein kostenpflichtiges Streamingangebot. Nutzerinnen können zwischen verschiedenen Abonnement-Modellen wählen (z. B. Monats-Abo, Jahres-Abo). Die genauen Preise und Leistungsumfänge ergeben sich aus den Angaben auf der Webseite von DFB.TV+ zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Im Zusammenhang mit der Nutzung können Kosten, insbesondere durch den erforderlichen Datentransfer beim jeweiligen Netzbetreiber anfallen. Diese Kosten müssen von Nutzerinnen selbst getragen werden.

1.2 Streaming-Inhalte

DFB.TV+ bietet Zugang zu Live-Streaming von Fußballspielen, Aufzeichnungen, Dokumentationen, Interviews und weiteren audiovisuellen Inhalten rund um den deutschen Fußball. Der konkrete Leistungsumfang kann je nach gewähltem Abonnement variieren und wird auf der Webseite von DFB.TV+ detailliert beschrieben. Der DFB behält sich vor, das Angebot jederzeit zu ändern, insbesondere wenn Dritte Rechte an bestimmten Inhalten entziehen oder Lizenzbedingungen sich ändern.

2. Kosten und Zahlungsbedingungen

Die Nutzung von DFB.TV+ ist ausschließlich kostenpflichtig. Das Entgelt ist jeweils im Voraus zu zahlen. Die genauen Preise ergeben sich aus den Angaben auf der Webseite von DFB.TV+ zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Als Zahlungsmethoden werden unter anderem Kreditkarte, PayPal, Klarna, Lastschrift und direkte Zahlung über App Stores angeboten. Die verfügbaren Zahlungsmethoden können je nach Plattform (Webseite oder App) variieren.

3. Vertragsschluss

3.1 Plattformen und Bestellvorgang

DFB.TV+ kann über die Webseite https://watch.dfbtvplus.de sowie über verschiedene App Stores (z. B. App Store, Google Play Store etc.) bezogen werden. Der Vertragsschluss erfolgt bei Bestellung über die Webseite durch Klick auf den Button "Vertrag kostenpflichtig abschließen" nach Eingabe der erforderlichen Daten und Bestätigung der Zahlungsinformationen. Bei Bestellung über einen App Store erfolgt der Vertragsschluss nach den jeweiligen Bedingungen des App Stores. Für Verträge, die über App Stores abgeschlossen wurden, werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs des jeweiligen App Stores angebotenen Zahlungsmittel akzeptiert.

3.2 Kündigung

Der Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Ende der jeweiligen Abrechnungsperiode gekündigt werden. Die Kündigung kann über die Einstellungen des Nutzerkontos auf der Webseite von DFB.TV+, über die Einstellungen des jeweiligen App Stores (bei App-Store-Abonnements) oder per E-Mail an support@dfbtvplus.de erklärt werden. Die Kündigung wird zum Ende der jeweils aktuellen Abrechnungsperiode wirksam. Bei erfolgreicher Kündigung erhalten Nutzer*innen eine Kündigungsbestätigung per E-Mail.

4. Widerrufsrecht

4.1

Nutzerinnen haben das Recht, den Vertrag über die Nutzung von DFB.TV+ innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Nutzerinnen den DFB (DFB GmbH & Co. KG, Kennedyallee 274, 60528 Frankfurt am Main, E-Mail: service@dfb-tv.de) mittels einer eindeutigen Erklärung über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, unterrichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung.



4.2

DFB.TV+ ist ein Streamingangebot, bei dem digitale Inhalte (audiovisuelle Inhalte) bereitgestellt werden, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der DFB mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem Nutzerinnen ausdrücklich zugestimmt haben, dass der DFB mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und Nutzerinnen gleichzeitig bestätigt haben, dass sie wissen, dass sie durch ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags ihr Widerrufsrecht verlieren. Voraussetzung ist zudem, dass der DFB den Nutzerinnen eine Vertragsbestätigung gemäß § 312f BGB zur Verfügung gestellt hat.



Die Ausführung des Vertrags beginnt mit der erstmaligen Bereitstellung des Zugangs zu DFB.TV+ und den darin enthaltenen Streaming-Inhalten. Sobald Nutzerinnen nach ihrer Zustimmung erstmals auf Inhalte von DFB.TV+ zugreifen oder die Möglichkeit dazu erhalten, erlischt das Widerrufsrecht.

4.3

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Vergütungen für die Nutzung von Streaming-Inhalten) herauszugeben. Können Nutzerinnen die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen sie insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Nutzerinnen die Wertersatzpflicht vermeiden, indem sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

4.4

Das Muster-Widerrufsformular steht auf der Webseite von DFB.TV+ zur Verfügung.

5. Nutzungsrechte

Der DFB besitzt sämtliche Rechte an DFB.TV+, einschließlich der Urheber-, Marken- und sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie der Rechte des geistigen Eigentums. Nutzer*innen ist ausschließlich die eigene, bestimmungsgemäße und nicht kommerzielle Nutzung von DFB.TV+ gestattet.

Durch die Gestattung der Nutzung erwerben Nutzerinnen keine Rechte an Inhalten oder sonstigen Informationen, welche über DFB.TV+ zugänglich gemacht werden. Nutzerinnen erhalten ein nicht-ausschließliches, nicht-unterlizenzierbares, zeitlich auf die Dauer der vertraglichen Beziehung beschränktes Recht, DFB.TV+ nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen in dem vom DFB zur Verfügung gestellten Umfang zu nutzen.

5.1 Streaming-Regelungen

Die über DFB.TV+ zugänglich gemachten audiovisuellen Inhalte dürfen ausschließlich zum persönlichen Gebrauch gestreamt werden. Jede Aufzeichnung, Kopie, Download oder sonstige Vervielfältigung der Inhalte ist untersagt, soweit der DFB keine ausdrückliche Download-Funktion anbietet. Nutzer*innen ist es nicht gestattet, die Inhalte zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben, zu senden oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich zu machen. Dies gilt insbesondere für das Teilen von Zugangsdaten, das gleichzeitige Streaming auf mehreren Geräten über ein Konto, soweit dies nicht ausdrücklich erlaubt ist, sowie die Nutzung von Screen-Recording-Software oder anderen Mitteln zur Aufzeichnung von Streaming-Inhalten.

5.2 Geräte und gleichzeitige Nutzung

DFB.TV+ kann auf verschiedenen Endgeräten genutzt werden, einschließlich Smartphones, Tablets, Computern, Smart-TVs und Streaming-Sticks. Die Anzahl der gleichzeitigen Streams pro Abonnement ist begrenzt und wird auf der Webseite von DFB.TV+ angegeben. Eine Überschreitung dieser Begrenzung berechtigt den DFB dazu, weitere Zugriffe zu verwehren oder das Abonnement zu kündigen.

Eine Änderung der DFB.TV+ App sowie eine Dekompilierung und sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der App-Software (Reverse Engineering) sind untersagt. Gesetzliche Rechte, insbesondere nach § 69d UrhG, bleiben hiervon unberührt. Jede rechtswidrige Nutzung von DFB.TV+ ist untersagt.

6. Pflichten der Nutzer*innen

Nutzerinnen verpflichten sich, DFB.TV+ nur im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu nutzen. Insbesondere ist es untersagt, Inhalte zu verbreiten, die gegen Strafgesetze verstoßen, beleidigend, verleumderisch, rassistisch, gewaltverherrlichend oder sonst rechtswidrig sind. Nutzerinnen stellen den DFB von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verletzung dieser Pflichten resultieren.

6.1 Sicherheit der Zugangsdaten

Nutzerinnen sind verpflichtet, ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Nutzerinnen haften für alle Nutzungshandlungen, die unter Verwendung ihrer Zugangsdaten erfolgen, es sei denn, sie haben den Missbrauch nicht zu vertreten. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten sind Nutzer*innen verpflichtet, den DFB unverzüglich unter support@dfbtvplus.de zu informieren und ihr Passwort zu ändern.

7. Haftung

Der DFB haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden von Nutzer*innen unbeschränkt, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch den DFB oder seine Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Der DFB haftet bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), also Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung Nutzer*innen vertrauen durften. In diesen Fällen ist die Haftung des DFB auf den Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens beschränkt.

Der DFB haftet nicht für technische Funktionsstörungen, Verbindungsabbrüche, Serverausfälle oder Störungen der Streaming-Qualität, soweit diese nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Dies gilt insbesondere bei Problemen, die auf die Internetverbindung des Nutzers, die Hardware des Endgeräts oder Dritte (z. B. Content-Delivery-Networks) zurückzuführen sind. Ein Anspruch auf anteilige Rückerstattung des Entgelts besteht nicht, soweit DFB.TV+ während der Vertragslaufzeit mindestens 90 % der vertraglichen Laufzeit zur Verfügung stand. Bei längeren Ausfällen wird das Entgelt anteilig zeitgerecht erstattet.

7.1 Verfügbarkeit von Inhalten

Der DFB übernimmt keine Garantie für die vollständige Verfügbarkeit aller Inhalte. Insbesondere können Live-Streams aufgrund von technischen Problemen, Lizenzeinschränkungen oder höherer Gewalt ausfallen oder abgebrochen werden. Ansprüche auf Schadensersatz oder Entgelterstattung bestehen in diesen Fällen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des DFB.

8. Datenschutz

Die mit der Nutzung von DFB.TV+ verbundenen personenbezogenen Daten der Nutzer*innen werden vom DFB zur Nutzung des Streamingangebots erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung von DFB.TV+ finden sich in der DFB-Datenschutzerklärung, die unter https://www.dfb.de/datenschutzerklaerung abrufbar ist.

8.1 Nutzungsverhalten und Analysedaten

Zur Verbesserung der Streaming-Qualität und der Inhalte kann der DFB Daten über das Nutzungsverhalten (z. B. angesehene Inhalte, Wiedergabedauer, genutzte Geräte) erheben und auswerten. Diese Daten werden pseudonymisiert und nicht zur Identifikation einzelner Nutzer*innen verwendet, soweit dies nicht für die Abrechnung oder die Verhinderung von Missbrauch erforderlich ist.

9. Änderung der Nutzungsbedingungen und des Leistungsangebots

Dem DFB steht das Recht zu, diese Nutzungsbedingungen mit einer Ankündigungsfrist von mindestens sechs Wochen zu ändern, wenn die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des DFB und der Nutzerinnen für die Nutzerinnen zumutbar ist. Dies gilt nicht für wesentliche Regelungen des Vertrags, insbesondere Art und Umfang der vereinbarten beiderseitigen Leistungen. Jede Änderung dieser Nutzungsbedingungen wird Nutzerinnen per E-Mail an die zuletzt hinterlegte E-Mail-Adresse mitgeteilt. Die Änderung gilt als genehmigt, wenn die Nutzerinnen nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widersprechen. Auf die Bedeutung des Schweigens wird der DFB in der Änderungsmitteilung besonders hinweisen.

9.1 Änderung des Leistungsangebots

Der DFB behält sich vor, das Leistungsangebot von DFB.TV+ jederzeit zu ändern, insbesondere durch Hinzufügung oder Entfernung von Inhalten, Änderung der Streaming-Qualität oder Anpassung der Funktionen. Wesentliche Änderungen, die den Leistungsumfang erheblich einschränken, werden Nutzerinnen mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten angekündigt. In diesem Fall steht den Nutzerinnen ein Sonderkündigungsrecht zu.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt materielles deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht, auch wenn Nutzerinnen ihren Wohnsitz im Ausland haben. Bei Verträgen mit Verbrauchern, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, gelten die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften dieses Staates. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist der Sitz des DFB, soweit die Nutzerinnen nicht Verbraucher sind. Für Verbraucher gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

11. Streitbeilegung und Schlussbestimmungen

Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Gemäß der EU-Verordnung Nr. 524/2013 sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) betreibt.

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In einem solchen Fall soll die unwirksame Bestimmung durch eine solche ersetzt werden, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.

12. Kontakt

Bei Fragen zu DFB.TV+, diesen Nutzungsbedingungen oder dem Kundenservice erreichen Sie uns unter:

DFB GmbH & Co. KG

Kennedyallee 274

60528 Frankfurt am Main

E-Mail: support@dfbtvplus.de

Webseite: https://watch.dfbtvplus.de/home