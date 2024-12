Wück: "In der zweiten Halbzeit Dynamik bewiesen"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das letzte Auswärtsspiel des Länderspieljahres 2024 souverän gewonnen. In Zürich siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück gegen die Schweiz 6:0 (1:0). DFB.de hat die Stimmen nach dem Spiel mitgeschrieben.

Christian Wück: Wir waren darauf vorbereitet, dass der Gegner tief stehen wird und auf Konter setzt. Es war definitv zunächst sehr schwer für uns gegen die Abwehr der Schweiz. Wir haben mehr Dynamik gebraucht. Diese Dynamik haben wir dann in der zweiten Halbzeit bewiesen. Wir wollen den Spielerinnen in der Offensive mehr Freiheit und Kreativität lassen, die sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben.

Linda Dallmann: Das erste Tor hat uns definitiv Selbstvertrauen gegeben. Es war in der ersten Halbzeit extrem eng gegen ein tiefstehendes Team. Das hätten wir besser lösen können. In der zweiten Halbzeit ergibt sich mehr Spielraum für uns und wir haben die Flanken besser vor das Tor gebracht. Das haben wir dann gut genutzt.

Pia-Sophie Wolter: Wir hatten auf dem Platz sehr viel Spaß und haben in der ersten Halbzeit viel Geduld bewiesen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen dann genutzt und uns für die Geduld belohnt.

Laura Freigang: Die Flanken kamen heute sehr genau, da muss man nur den Fuß hinhalten. Wir haben vor dem Spiel über den Rückraum gesprochen, den wir in der zweiten Hälfte besser genutzt haben. Wir haben es dann sehr genau und mit viel Willen zu Ende gespielt.