Christian Wück hat ein erfolgreiches Debüt als neuer Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gefeiert. 4:3 (3:2) siegte die deutsche Auswahl in einem abwechslungsreichen Spiel im Wembley-Stadion gegen Europameister England. DFB.de hat die wichtigen Aussagen nach dem Spiel mitgeschrieben.

Christian Wück: Für die Zuschauer war es natürlich ein sehr schönes Spiel. In der Offensive sind wir sehr zufrieden mit der Leistung. In der Defensive haben wir im Training noch viel zu arbeiten. Wir müssen nach dem 3:0 abgeklärter sein. Aber wenn man bedenkt, dass wir erst drei gemeinsame Trainingseinheiten hatten, dann hat das Team das schon sehr gut gemacht. Es freut mich für die Mannschaft, dass das funktioniert, was wir ihnen sagen. Wir sind trotzdem noch in der Findungsphase und werden weiter neue Dinge ausprobieren.

Giulia Gwinn: Das Spiel war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für uns. Es war wirklich alles dabei. Wir sind sehr glücklich, dass wir dem neuen Trainer einen derartigen Einstand geben können. Die Vorfreude beim Team auf dieses Highlight in Wembley war riesig. Wir haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Mannschaft so gut funktioniert.

Ann-Katrin Berger: Das war heute eine tolle Mannschaftsleistung von uns. Mein Fehler darf mir natürlich nicht passieren. Es tut mir sehr Leid für das Team, das mir das passiert ist. Der Trainer sagte in der Halbzeit, dass er stolz darauf war, wie wir angefangen haben.

Nia Künzer: Es freut mich, dass das Team viel von dem umsetzen konnte, was es sich vorgenommen hat. Wembley ist immer etwas ganz Besonderes. Wir wissen, dass noch nicht alles rund läuft, aber auf dieser Leistung lässt sich gut aufbauen. Es gibt uns allen ein gutes Gefühl, dass wir so mit dem neuen Trainerteam starten.