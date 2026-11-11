Wolfsburgerin Minge: "Alles daran setzen, die Bayern-Serie zu beenden"

Mehr Spitzenspiel geht nicht. Mit dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg trifft Nationalspielerin Janina Minge (27) am Samstag (ab 17.55 Uhr, live bei MagentaSport, DAZN und in der ARD) in der Volkswagen Arena auf Spitzenreiter FC Bayern München. Beide Teams trennen nur drei Punkte. Im DFB.de-Interview spricht die DFB-Vizekapitänin über die Ausgangslage, die lange Bayern-Serie und die Titelchancen.

DFB.de: Endet die Erfolgsserie des FC Bayern München dort, wo sie vor etwas mehr als zwei Jahren begonnen hat, Frau Minge?

Janina Minge: Das hoffe ich doch sehr. Auch wenn wir natürlich wissen, dass es extrem schwierig wird. Grundsätzlich ist es beeindruckend, wie lange Bayern jetzt schon ungeschlagen ist. Wir werden aber alles daransetzen, diese Serie zu beenden.

DFB.de: Wie sehr fiebern Ihre Teamkolleginnen und Sie dem Topspiel gegen den Titelverteidiger in der Volkswagen Arena bereits entgegen?

Minge: Es ist in jedem Jahr das Spiel, auf das man sich schon vor Saisonbeginn am meisten freut. Dazu befinden wir uns aktuell in einem sehr positiven Flow. Von daher kommt das Duell für uns zu einem guten Zeitpunkt. Die Vorfreude ist riesig.

DFB.de: Vor dem direkten Duell trennen die beiden Spitzenmannschaften lediglich drei Punkte. Wie bewerten Sie die Ausgangsposition?

Minge: Wir würde von einem so genannten Sechs-Punkte-Spiel sprechen. Es ist selbstverständlich unser Ziel, an den Bayern dranzubleiben und den Abstand zu verringern. Daher ist es eine sehr wichtige Partie für uns.

DFB.de: Mit einem so engen Zweikampf an der Tabellenspitze hatten vor Saisonbeginn nicht viele Beobachter gerechnet. Was sind die wichtigsten Gründe dafür, dass es beim VfL aktuell so gut läuft?

Minge: Der wichtigste Punkt ist unsere Konstanz. Wir haben es bisher geschafft, fast jede Partie erfolgreich zu bestreiten und auch enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen.

DFB.de: In welchen Bereichen hat sich das Team im Vergleich zur zurückliegenden Spielzeit verbessert?

Minge: Wir haben bislang deutlich weniger Gegentore kassiert. Das ist sicherlich eine gute Basis, um auch dauerhaft positive Ergebnisse zu erzielen. Da haben wir definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

DFB.de: Wie sehr ärgert Sie vor diesem Hintergrund noch die bislang einzige Niederlage in Hoffenheim?

Minge: Enorm. Dieses Spiel wird uns wahrscheinlich noch über die gesamte Saison ärgern, weil er es eigentlich niemals hätten verlieren dürfen. Das ist aber Vergangenheit, wir schauen nach vorne. Wenn wir die verbleibenden Spiele gewinnen, ist alles in Ordnung.

DFB.de: In den zurückliegenden Wochen machte oft Ella Peddemors den Unterschied. Sie ist mit elf Saisontreffern bisher die herausragende Spielerin. Was zeichnet Sie aus?

Minge: Ella hat im Vergleich zur zurückliegenden Saison einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Sie spielt jetzt auf einer etwas offensiveren Position, was unserem gesamten Spiel sehr gut tut. Mit ihrer großen individuellen Qualität hilft sie dem Team extrem.

DFB.de: Trauen Sie Ihr auch gegen den FC Bayern eine ähnliche Leistung zu?

Minge: Auf jeden Fall. Warum auch nicht? Nur weil es der FC Bayern ist, muss ihr herausragender Lauf keinesfalls enden. Klar ist aber auch, dass es nicht nur auf sie ankommt. Es gehört zu unseren Stärken, dass wir viele unterschiedliche Torschützinnen in der Mannschaft haben und deshalb auch unberechenbar für den Gegner sind. Das wollen wir auch im Topspiel unter Beweis stellen.

DFB.de: Dabei begann die Saison für den VfL durch das Verpassen der UEFA Women's Champions League mit einer herben Enttäuschung. Hat das eine Jetzt-erst-recht-Einstellung ausgelöst?

Minge: Wir waren zunächst alle sehr enttäuscht, denn es ist ganz klar unser Anspruch, in der Champions League zu spielen. Auf der anderen Seite konnten wir die folgenden Partien im Europa Cup auch dazu nutzen, durch Erfolge zusätzliches Selbstvertrauen für die Liga zu tanken. Wir trauern der verpassten Chance nicht hinterher, sollen wollen das Bestmögliche aus der Saison herausholen.

DFB.de: Im Europa Cup qualifizierte sich Wolfsburg nach dem 7:0 im Hinspiel durch das 3:0 bei Feyenoord Rotterdam souverän für das Viertelfinale. Auch im DFB-Pokal und in der Liga ist noch alles möglich. In welchem Wettbewerb sehen Sie die größten Titelchancen?

Minge: Im Europa Cup gehören wir ganz klar zu den Favoriten. Deshalb ist es auch unser Anspruch, die Trophäe nach Wolfsburg zu holen. Im DFB-Pokal sind es nur wenige Spiele bis zum Finale in Köln, diese Chance wollen wir nutzen. Das gilt aber auch für einige andere Mannschaften. Und was die Liga angeht, gilt es, über einen langen Zeitraum möglichst konstante Leistungen zu bringen. Von daher ist es noch ein weiter Weg. Im Heimspiel gegen den Bayern München können wir einen wichtigen Schritt machen.

DFB.de: Der FC Bayern war ebenfalls am Dienstagabend in der Ligaphase der Königsklasse bei Paris St. Germain gefordert, konnte beim 2:1-Sieg eher keine Kräfte schonen. Könnte das ein kleiner Vorteil für das Topspiel in der Bundesliga sein?

Minge: Klar, wir konnten in Rotterdam ein wenig durchrotieren. Die Bayern sind aber in den zurückliegenden Wochen auch nicht immer mit ihrer vermeintlichen Bestbesetzung angetreten. Von daher sehe ich da keinen entscheidenden Vorteil für uns. Beide Mannschaften sind es gewohnt, Englische Wochen zu bestreiten und dabei stets eine hohe Intensität ins Spiel zu bringen. Daher sehe ich uns da auf einem ähnlichen Stand.

DFB.de: Einen direkten Vergleich mit den Münchnerinnen gab es in dieser Saison schon. Das Duell um den Supercup ging aus Wolfsburger Sicht in Ingolstadt 0:3 verloren. Welche Schlüsse können Sie aus dieser Partie ziehen?

Minge: In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir durchaus mithalten konnten. Durch die unglücklichen Gegentore, die wir kurz vor der Pause kassiert haben, wurde der Spielverlauf dann erheblich beeinflusst. Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gestimmt hat, konnten wir zeigen, dass wir spielerisch gegen gegen Bayern bestehen können.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um die drei Punkte in Wolfsburg zu behalten?

Minge: Wir werden auf keinen Fall in das Duell gehen, um uns nur hinten reinzustellen, sondern wollen unsere spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen. Wir dürfen keine Angst haben und nicht uns nicht nur am Gegner orientieren, sondern unser eigenes Spiel durchziehen. Dann werden wir am Ende sehen, wofür es reicht.

DFB.de: Was würde es bedeuten, nach dem 11. Spieltag gleichauf mit dem Titelverteidiger und Meisterschaftsfavoriten zu sein?

Minge: Es wäre definitiv eine sehr gute Ausgangslage für die nächsten Wochen und auch schon mit Blick auf die Rückrunde. Schließlich wollen wir Anschluss an die Spitze halten. So oder so liegt aber noch ein sehr weiter Weg vor beiden Teams.