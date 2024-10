Wolf nominiert Kader für U 20-Länderspieldoppelpack

Nach den beiden Auswärtssiegen in Rumänien und Italien zum Saisonauftakt steht für die deutsche U 20-Männer-Nationalmannschaft im Oktober der nächste Länderspieldoppelpack an. Zunächst geht es am 11. Oktober im Ahlener Wersestadion gegen Polen, drei Tage später am 14. Oktober im Stadion am Zoo in Wuppertal gegen Ghana. Beide Partien werden um 17.30 Uhr angepfiffen.

DFB-Trainer Hannes Wolf hat nun seinen 20-köpfigen Kader für die Länderspielmaßnahme nominiert, mit Torwart Tim Goller (Hertha BSC), Fabio Baldé (Hamburger SV), Tom Bischof (TSG Hoffenheim) und Maurice Krattenmacher (SSV Ulm 1846 Fußball) stehen vier potentielle Debütanten im Aufgebot.

"Wir freuen uns auf die Trainingseinheiten mit den U 20-Nationalspielern und die Spiele gegen Polen und Ghana. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Rumänien und Italien möchten wir den Zuschauern in Ahlen und Wuppertal tolle und erfolgreiche Spiele liefern", sagt Hannes Wolf.